Accesul la justiție ar putea deveni mai rapid și mai simplu pentru cetățeni. Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede digitalizarea procedurilor judiciare, extinderea utilizării platformei e-Dosar judiciar și desfășurarea mai multor ședințe de judecată în format online sau hibrid.

Executivul a aprobat proiectul de lege privind digitalizarea procedurilor judiciare, care urmărește modernizarea activității instanțelor și simplificarea interacțiunii dintre cetățeni și sistemul de justiție.

Noile prevederi vor extinde utilizarea instrumentelor digitale pentru citarea participanților la procese, transmiterea actelor de procedură și organizarea ședințelor de judecată prin videoconferință.

Potrivit autorităților, măsurile vor reduce timpul necesar soluționării cauzelor și vor facilita accesul la justiție pentru toate părțile implicate.

Ședințe online și verificarea identității participanților

Proiectul introduce reguli clare privind desfășurarea ședințelor de judecată prin videoconferință, inclusiv în format hibrid, în care o parte dintre participanți vor putea fi prezenți fizic în sala de judecată, iar alții vor participa de la distanță.

În același timp, documentul stabilește mecanisme de verificare a identității participanților și permite instanțelor să acceseze, prin platforma de interoperabilitate, datele necesare pentru citarea persoanelor și transmiterea actelor de procedură, cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Depunerea documentelor va fi exclusiv în format electronic pentru anumite categorii

O altă schimbare importantă vizează comunicarea cu instanțele. Autoritățile publice, persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, reprezentanții profesiilor juridice și persoanele fizice asistate de avocat vor avea obligația să depună actele de procedură exclusiv în format electronic.

Autoritățile susțin că această măsură va reduce volumul documentelor pe suport de hârtie și va accelera procesarea dosarelor.

Ministerul Justiției: Digitalizarea reduce costurile și riscurile de corupție

Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, afirmă că utilizarea soluțiilor informatice aduce beneficii atât cetățenilor, cât și instituțiilor statului.

„Suntem cu toții conștienți că soluțiile informatice aduc beneficii concrete atât cetățenilor, cât și autorităților, printre care: reduc durata procedurilor și costurile administrative, limitează riscul comiterii unor erori, dar și riscurile de corupție”, a declarat ministrul.

e-Dosar judiciar va fi extins în toate instanțele

Prin modificările propuse, autoritățile își propun să crească transparența și eficiența activității instanțelor de judecată și să extindă utilizarea sistemului informațional e-Dosar judiciar.

Guvernul susține că digitalizarea justiției reprezintă un pas important în modernizarea sistemului judiciar și în apropierea acestuia de standardele europene, oferind cetățenilor servicii mai rapide, mai accesibile și mai eficiente.