La aproape patru luni de la moartea tragică a Ludmilei Vartic, fosta educatoare din Hîncești, familia susține că ancheta bate pasul pe loc și acuză autoritățile că întârzie prezentarea rezultatelor expertizei efectuate după exhumarea cadavrului. Sora victimei, Victoria Tatarinov, afirmă că promisiunile făcute de organele de drept privind finalizarea investigațiilor nu au fost respectate, iar lipsa unor răspunsuri clare amplifică suspiciunile familiei.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Victoria Tatarinov a declarat că termenul de două săptămâni anunțat anterior pentru obținerea rezultatelor expertizei s-a transformat într-o întârziere de aproape două luni.

„Două săptămâni anunțate de șeful IGP se vor preschimba într-o minciună gogonată formată din două luni”, a scris aceasta.

Potrivit surorii Ludmilei Vartic, exhumarea a fost efectuată pe 4 mai, însă raportul de expertiză nu a fost încă prezentat. Ea susține că experta din România implicată în dosar ar fi încercat în repetate rânduri să obțină informații de la specialiștii din Republica Moldova, fără a primi răspunsuri concludente.

Victoria Tatarinov afirmă că familia are impresia că se încearcă ascunderea adevărului despre circumstanțele morții, însă spune că nu poate oferi mai multe detalii din cauza secretului anchetei. Totodată, aceasta susține că există în continuare neclarități privind locul exact al căderii victimei și contestă versiunea potrivit căreia aceasta ar fi căzut de la etajul 11.

Familia solicită sprijin pentru o nouă expertiză

În încercarea de a clarifica toate circumstanțele decesului, familia intenționează să solicite efectuarea unei noi expertize psihologice-psihiatrice postmortem, care ar urma să fie realizată de un specialist din România. Costurile acesteia sunt estimate la aproximativ 5.000 de euro, la care se vor adăuga cheltuielile de deplasare și diurnele expertului, motiv pentru care rudele victimei au lansat un apel public pentru sprijin financiar.

Dumitru Vartic - pus oficial sub acuzare pentru două episoade

Pe 25 mai, Procuratura Generală a anunțat că soțul Ludmilei Vartic, Dumitru Vartic, a fost pus oficial sub acuzare pentru două episoade și are interdicția de a părăsi țara. Mai exact, bărbatului îi sunt incriminate două capete de acuzare. Primul vizează violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere, faptă care s-ar fi produs în noiembrie 2025, când Liudmila Vartic ar fi încercat să își pună capăt zilelor în urma actelor de violență exercitate asupra sa.

Al doilea capăt de acuzare se referă la violență în familie soldată cu sinuciderea victimei, în legătură cu decesul femeii din 3 martie 2026.

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Cazul tragic al Ludmilei Vartic

La începutul lunii martie, societatea a fost zguduită de decesul învăluit în mister al educatoarei din Hîncești, Ludmila Vartic. În vârstă de 39 de ani și mamă a doi copii, femeia a fost găsită fără viață, după ce s-ar fi aruncat în gol, dintr-un bloc din Chișinău.

Mai multe ONG-uri și activiști au calificat cazul drept femicid, susținând că femeia ar fi fost abuzată timp de mai mulți ani de soț. Avocatul său neagă acuzațiile și a declarat că Dumitru Vartic colaborează cu ancheta.

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