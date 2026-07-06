Un adolescent de 17 ani a fost salvat de la înec, ieri, după ce s-a îndepărtat de mal, pe lacul din Valea Trandafirilor. Băiatul a fost scos la timp din apă și, din fericire, nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit IGSU, cazul a fost înregistrat în după-amiaza zilei de 5 iulie 2026, pe lacul din parcul „Valea Trandafirilor” din sectorul Botanica al capitalei. Doi tineri erau la scăldat, iar la un moment dat, unul dintre băieți s-a îndepărtat de mal, iar din cauza epuizării nu a avut puteri să revină.

Acesta a fost observat de salvamari, care au intervenit și l-au extras din apă.

Băiatul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Reguli de siguranță la scăldat în Republica Moldova

Pe fondul creșterii riscului de înec în zilele de weekend și al temperaturilor ridicate, autoritățile avertizează asupra necesității respectării stricte a regulilor de siguranță.

Salvatorii recomandă cetățenilor să opteze doar pentru locuri de scăldat autorizate, dotate cu stații de salvare, și să evite intrarea în apă după consumul de alcool. De asemenea, este descurajată intrarea bruscă în apă după expunerea îndelungată la soare, precum și înotul în zone cu adâncimi necunoscute, curenți puternici sau vegetație acvatică.

IGSU mai atenționează asupra pericolului săriturilor în apă de pe poduri, diguri sau alte construcții și subliniază necesitatea respectării indicatoarelor și avertizărilor amplasate în apropierea bazinelor acvatice.

O atenție sporită trebuie acordată siguranței copiilor, care trebuie supravegheați permanent de adulți, indiferent de adâncimea apei. Aceștia nu trebuie lăsați singuri în apropierea apei, iar pentru cei care nu știu să înoate este recomandată utilizarea vestelor de salvare.