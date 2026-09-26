Cinci amânări și, deocamdată, niciun termen sigur pentru darea în exploatare a liniei electrice Vulcănești–Chișinău. Proiectul strategic, care ar urma să reducă vulnerabilitatea energetică a Republicii Moldova, ar putea să devină funcțional abia în octombrie, cu aproape un an mai târziu decât se promitea inițial, dacă lucrările rămase la stația electrică Chișinău se vor încheia conform ultimului termen anunțat de constructori. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că transformatorul trimis în Spania pentru reparații a plecat deja spre Republica Moldova, însă după revenirea acestuia mai sunt necesare lucrări și teste.

Decembrie, martie, mai, iunie sau 27 august 2026 - sunt termenele care au fost anunțate de autorități pentru finalizarea și punerea în funcțiune a liniei Vulcănești–Chișinău.

Construcția liniei Vulcănești-Chișinău a început în aprilie 2024, anul în care, de fapt, lucrările urmau să fie deja finalizate. La începutul anului 2025, autoritățile făceau prima promisiune în legătură cu termenl de încheiere a proiectului.

Dorin RECEAN, EX-PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Noi să ne asigurăm că linia este dată în exploatare nu în iunie 2026, dar în decembrie 2025.”

Decembrie a trecut însă fără ca linia să devină funcțională. La începutul acestui an, ministrul Energiei anunța un nou termen.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „O să fie probabil nevoie încă de aproximativ 2 luni pentru a finaliza lucrările, testare și eventual să zicem sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, să treacă primii kilowați de energie electrică prin acea linie.”

Așadar un nou termen a fost ratat, iar următoarea promisiune neîndeplinită a fost sfârșitul lunii mai. Termenul a fost mutat din nou spre sfârșitul lui iunie.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Contractorii au depus toate eforturile necesare pentru a depăși acele întârzieri, inclusiv generate de condițiile climaterice, de ploile abundente din ultima perioadă”.

Următorul termen a fost anunțat de premierul Vasile Tofan care vorbea chiar de o dată exactă: 27 august, de Ziua Independenței. N-a fost să fie nici de această dată. Ministrul energiei susține că în timpul lucrărilor la Stația Electrică Chișinău, a fost depistată o defecțiune la unul dintre transformatoarele de curent. Echipamentul defect de la linia electrică Vulcănești–Chișinău, trimis anterior în Spania pentru reparații, este pe drum spre Republica Moldova.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI „Momentul din care echipamentul este instalat și se efectuează toate testele de integrare, mai durează între 4 și 5 săptămâni până la finalizarea întregii stații”.

Totuși potrivit proiectului privind planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2026-2027, care a fost adoptat de Guvernul Tofan, darea în exploatare comercială a liniei a fost stabilită pentru octombrie 2026. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, crede că statul trebuie să înainteze penalități financiare companiei care realizează lucrările.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ÎN ENERGETICĂ: „Trebuie să analizăm exact cauzele întârzierii. Poate fi vorba de tergiversări la emiterea actelor documentelor permisive, pot fi întârzieri logistice, poate echipamentul acela e masiv și nu poți să îl transporți, trebuie echipamente speciale, nu țtim exact. Dar, poate fi și situația de sobotaj sau șantaj”.

Ministrul Energiei spune că este prematur să se vorbească despre sabotaj, dar după finalizarea lucrărilor va fi făcut un audit pentru a stabili cauzele întârzierilor. Acestea ar putea avea și consecințe financiare, inclusiv amânarea unei tranșe importante din Planul de Creștere al UE, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Linia electrică de 400 de kilovolți, cu o lungime de 157 de kilometri, este una dintre cele mai importante componente pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Proiectul, în valoare de aproximativ 61 de milioane de euro, va permite transportul energiei din România spre Chișinău.

