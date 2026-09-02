Republica Moldova ar putea avea aproximativ 292 de primării după alegerile locale generale din 2027, în urma reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut astăzi de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, care a prezentat bilanțul etapei de amalgamare voluntară a localităților.

Potrivit lui Buzu, în prezent Republica Moldova are 892 de primării, dintre care 776 au o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Acesta a subliniat că fragmentarea administrativă limitează capacitatea autorităților locale de a oferi servicii publice de calitate.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „Avem primari puternici, dar avem primării slabe. Ce înseamnă primării slabe? În acest an am avut discuții despre autonomia locală, capacitatea primarilor, aleșilor locali, de a rezolva problemele cetățenilor, de a le oferi servicii, infrastructură calitativă. În Republica Moldova, în medie, veniturile proprii ale autorităților publici locale la nivel de primării sunt la 11%. Doar 11% din veniturile, din resursele pe care le utilizează primăriile din Republica Moldova sunt venituri proprii. Și este clar că în asemenea condiții nu poți oferi servicii calitativi, nu poți rezolvi problemele cetățenilor. Din 10 familii din Republica Moldova care nu au apă, nu au canalizare, 8 sunt în primăriile cu o populație mai mică de 3000 de locuitori”.

85% dintre primării au inițiat procesul de amalgamare voluntară

Potrivit datelor prezentate de Buzu, 561 de primării, adică 63% din total, au adoptat decizii finale privind amalgamarea. În total, au fost adoptate 1.226 de decizii de către 788 de consilii locale, iar procesul a vizat 836 de primării.

În luna august, aproximativ 150 de primării au ajuns la decizii finale. În total, 85% dintre primării au inițiat procesul de amalgamare voluntară.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „În Republica Moldova avem la moment 892 de primării, din acestea 890 pot să inițieze și să finalizeze procesul de amalgamare voluntar. Și avem 776 de primării, unde numărul de locuitori este sub 3000 de cetățeni și, apropo, în ultimii 10 ani numărul de locuitori în aceste 776 de primării a scăzut cu 32%, în timp ce, la nivel național, numărul de cetățeni a scăzut cu 14%. Și avem 26 de primării în Găgăuzia, din acestea 15 au un număr mai mic de 3000 de locuitori. Ce avem la moment? 63% din primăriile de la noi din țară, mai exact 561 de primării, au decizii finală. 65% din primăriile care au o populație mai mică de 3000 de locuitori. Eu cred că este un rezultat bun. În luna august am avut aproximativ 150 de primării care au reușit să negocieze și să ajungă la o decizie finală.”

Fond de 4,5 miliarde de lei, destinat susținerii reformei

Pentru localitățile care au ales să se unească sunt prevăzute și stimulente financiare. Guvernul estimează un fond de 4,5 miliarde de lei, destinat susținerii reformei. Printre măsuri se numără un stimulent de dezvoltare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, care va fi acordat pentru investiții începând din 2027, precum și un stimulent post-amalgamare, care va fi oferit noilor primării începând din 2028.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „Aici vorbim de trei stimulente. Stimulentul de pregătire, oferit în acest an. Stimulentul de dezvoltare, triplat de către guvern, 3000 de lei pe cap de locuitori, bani care vor merge pentru investiții, începând cu ianuarie 2027. Și stimulentul post-amalgamare, începând cu anul 2028, în noile primării. Deci vom avea 3 ani la rând, 2028, 2029, 2030, până la 2 milioane de lei în bugetul noi primării, pentru că aceste resurse să fie utilizate în procesul de dezvoltare sau alte nevoi specifice pe care le vor identifica aleșii locale”.

Buzu a oferit mai multe exemple de investiții planificate. În Ungheni, unde s-au unit 10 primării, sunt prevăzute investiții de 157 de milioane de lei. În Călărași, pentru 14 primării amalgamate sunt prevăzute 116 milioane de lei, în Rezina – 85 de milioane de lei pentru nouă primării, iar în Rîșcani – 72 de milioane de lei pentru șapte primării.

Urmează procesul de amalgamare normativă

Următoarea etapă vizează 254 de primării, care vor intra în procesul de amalgamare normativă. În luna septembrie vor continua consultările cu aleșii locali și cetățenii, iar Guvernul intenționează să finalizeze și să prezinte public pachetul legislativ.

„Mai puține primării, dar mai puternice”

Noua structură administrativă urmează să intre în vigoare odată cu alegerile locale generale din 2027. Buzu a precizat că cifra de 292 de primării este, deocamdată, o estimare preliminară.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „Mai puține primării, dar mai puternice, mai capabile, mai determinate să accelereze procesul de dezvoltare”.

Potrivit acestuia, reforma ar urma să permită autorităților locale să acceseze mai ușor fonduri de preaderare și să implementeze proiecte de infrastructură, inclusiv pentru apă și canalizare, drumuri, iluminat și servicii publice.

Procesul de amalgamare voluntară face parte din reforma administrației publice locale și are ca obiectiv consolidarea unităților administrativ-teritoriale, astfel încât acestea să poată administra mai eficient resursele și să atragă investiții pentru dezvoltarea comunităților.

Guvernul își propune ca, după alegerile locale generale din 2027, nicio primărie din Republica Moldova să nu mai aibă mai puțin de trei mii de locuitori. Până atunci, în această toamnă, Executivul intenționează să prezinte Parlamentului proiectul noii organizări administrativ-teritoriale a țării.

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