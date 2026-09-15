Lucrările de reabilitare a tronsonului Dacia–Independenței al bulevardului Cuza-Vodă au ajuns la etapa finală. Primăria anunță că în noaptea trecută a fost aplicat ultimul strat de asfalt, cel de uzură.

Potrivit primăriei, echipele au intervenit pe timp de noapte pentru a reduce impactul lucrărilor asupra traficului rutier.

Pe acest segment au fost reabilitate trotuarele de pe ambele părți ale bulevardului, modernizat iluminatul stradal, înlocuit mobilierul urban și amenajate locuri de parcare de-a lungul străzii.

Mai trebuie aplicat marcajul rutier

La această etapă, pe tronsonul Dacia–Independenței a mai rămas aplicarea marcajului rutier. Acesta va fi executat după expirarea perioadei tehnologice necesare de la așternerea asfaltului.

Între timp, lucrările au început și pe următorul tronson al bulevardului Cuza-Vodă, cuprins între străzile Independenței și Grenoble.

Aici, muncitorii reabilitează în prezent trotuarele. Ulterior, urmează modernizarea iluminatului stradal și a mobilierului urban, precum și amenajarea zonelor verzi.