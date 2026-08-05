Economisirea energiei a început deja. De la condominii și spitale, până la marile companii, tot mai multe instituții reduc consumul de electricitate pentru a face față deficitului din regiune. Se sting luminile inutile, se limitează folosirea aparatelor cu consum mare, iar acolo unde este posibil, energia este produsă cu ajutorul panourilor fotovoltaice.

De trei ani și jumătatate Rodion Gavrilor administrează, alături de consiliu și cenzor, un condomeniu. Economisirea e la ordinea zilei la ei, povestește bărbatul.

Rodion GAVRILOI, ADMINISTRATOR CONDOMENIU: „Noi nu așteptăm o anumită criză energetică ca să facem anumite acțiuni, e normal să fie pe parcursul întregului an.

- Toate becurile pe care le utilizăm sunt doar Led, avem peste tot senzori de mișcare care fac să declanseze și să stingă lumina, ca să nu depindem de factorul uman.

- Pe fațada blocului noi avem mai multe rolete externe care ajută să se conserveze răceala în apartament. Jalizelele reglează lumina, căldura oricum pătrunde, în schimb roletele o fac să se oprească.”

La fel, și sistemul de irigare nu e folosit deloc la nimereală.

Rodion GAVRILOI, ADMINISTRATOR CONDOMENIU: „Noi o pornim strict noaptea, de la 2-3 până la ora 4-5. Lucrează când este energie electrică mai multă, respectiv și apă.”

Măsuri au fost luate la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, care are o capacitate de 772 de pacienți și unde muncesc 1700 de angajați. Potrivit conducerii, începînd de ieri au reușit să reducă consumul de energie electrică cu 20 la sută.

Alexandru BOTIZATU, VICEDIRECTOR MEDICAL, SPITALUL CLINIC REPUBLICAN ”TIMOFEI MOȘNEAGA”: „Fiecare șef de secție și asistentă superioară a primit indicații pentru a opri orice consum de energie neargumentat. Lumina stânsă, acum unde suntem noi, utilizăm lumina naturală, noi suntem în secție de unitate primiri urgente, dar nu o să utilizăm energie electrică, o să profităm de acele circumstanțe care ne permite acest lucru pentru a avea acces la lumină. Ce ține de echipament, toate calculatoarele vor fi deconectate în momentul în care nu activează. Toate dispozitivile medicale care nu vor fi utilizate, am optimizat săle de intervenție chirurgicale, adică sălile de operație, am comasat paciențe într-o sală să nu consumăm energie a unei alte sări, cu adaptarea programului de muncă a tuturor angajaților. Se poate, doar că să fim mai vigilianți. În caz de situații excepționale consumul poate fi redus cu 70 la sută.”

Alexandru BOTIZATU, VICEDIRECTOR MEDICAL, SPITALUL CLINIC REPUBLICAN ”TIMOFEI MOȘNEAGA”: „Noi avem un sistem de fotovoltaic care ne asigură până la 20% din consumul de energie. Serviciu apă canal și rețele termice, așa cum îl numim noi, noi avem o capacitate până la 72 de ore în cazul dacă existăm apa, avem o capacitate de rezervă până la 500 m3, cum ar fi până la 500 de tone de apă, în care ne asigură non-stop această rezervă pentru funcționarea absolută a instituției medicale.”

Sergiu Postică este director tehnic în cadrul celui mai mare prestator de servicii de conectivitate din țară care servește peste 2 milioane de clienți. Anual consumul lor este în jur de 35 Gwh. Măsurile de eficientizare sunt luate de ani buni.

Sergiu POSTICĂ, DIRECTOR TEHNIC, COMPANIE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE: „Avem tehnologia Smart Power Saving la nivel de rețele radio. Când e utilizat mult internet sau se vorbește la telefon ele sunt încărcate. În perioada de noapte tehnologia permite, sesizează sacina și oprește unele elemente de rețea, în mod automat. Ne-a permis o economie de până la 20%. Investim mereu în tehnologie smart pentru a asigura eficiența energetică. Avem peste un an de zile de când am pus în funcțiune un parc fotovoltaic propriu, în preajma unui data centru – consumator mare de energie. Avem aproape 2000 de locații fizice aplasate în țară pentru a acoperi cu semnal, toate conectate la energia electrică, nemaivorbind de data centre. Măsurile de eficiență energetică sunt prezente peste tot, dar ponderea consumului e net inferioară în magazinele noastre sau oficii.”

Potrivit directorului tehnic, infrastructura și facilitățile tehnologice existente permit menținerea serviciilor pentru câteva ore, în cazul apariției unei eventuale crize.