Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al țării, după ce în extravilanul localității Văleni, raionul Cahul, au fost depistate fragmente ale unei drone de tip „Gheran-2”.

Potrivit instituției, incidentul reprezintă o nouă încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și generează riscuri pentru securitatea cetățenilor.

„Acest incident reprezintă o nouă încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc grav la adresa securității cetățenilor noștri”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

MAE a reiterat poziția Republicii Moldova de condamnare a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, menționând că acțiunile militare din regiune au consecințe directe asupra securității regionale.

Anterior, Poliția Republicii Moldova a anunțat că fragmentele aparatului de zbor fără pilot au fost descoperite în extravilanul satului Văleni. În urma examinării preliminare a componentelor, specialiștii au stabilit că este vorba despre o dronă de tip „Gheran-2”. Fragmentele au fost ridicate pentru expertize.

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