Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă, care a provocat incendii de vegetație în zonă.

„Acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor noștri. Astfel de incidente sunt inacceptabile.

Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei continuă să producă consecințe directe asupra securității Republicii Moldova”, se arată în comunicatul ministerului.

Astăzi, în apropierea localității Talmaza, Ștefan Vodă s-a produs o explozie, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. În urma exploziei a urmat un incendiu de vegetație.