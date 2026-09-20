Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor asemănător unei drone. Potrivit instituției, acesta a fost observat în această noapte în zona localităților Berezlogi, raionul Orhei, și Dereneu, raionul Călărași, unde ulterior s-ar fi produs o explozie în zbor.

Diplomația de la Chișinău califică incidentul drept o încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova și susține că acesta reprezintă o amenințare pentru securitatea cetățenilor.

„Un asemenea incident reprezintă o încălcare inacceptabilă a spațiului aerian al țării noastre și constituie o amenințare directă pentru securitatea și siguranța cetățenilor”, se arată în declarația MAE.

Chișinăul cere respectarea suveranității Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Externe reiterează că suveranitatea, integritatea teritorială și spațiul aerian al Republicii Moldova trebuie respectate pe deplin.

Declarația MAE vine după ce, în această noapte, Poliția a fost sesizată de localnici din Berezlogi și Dereneu. În primul caz, un bărbat a raportat că a observat pe cer un obiect zburător asemănător unei drone. Ulterior, un locuitor din Dereneu a anunțat că a văzut o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie.

Polițiștii au verificat zonele indicate, inclusiv terenurile din extravilan, însă nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme că un obiect ar fi căzut la sol. Verificările continuă.

Un obiect zburător asemănător unei drone, văzut la Orhei

În această dimineață, un obiect zburător asemănător unei drone ar fi fost observat în această noapte pe cer, în apropierea satului Berezlogi, raionul Orhei. La scurt timp, un locuitor din Dereneu, raionul Călărași, a anunțat poliția că a văzut o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie. Organele de drept au verificat zonele indicate, însă, până în prezent, nu au găsit fragmente, urme de impact sau alte indicii care să confirme că un obiect a căzut la sol.

Citeste si : Obiect zburător asemănător unei drone, observat în raionul Orhei. Un localnic a apelat la poliție și a raportat ulterior o explozie. Zona este verificată