Călătoriile interraionale se scumpesc din nou, pe fondul majorării prețului la motorină. Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a stabilit, începând cu 18 septembrie, un nou tarif-plafon de 1,16 lei pentru un kilometru parcurs de un pasager, față de 1,13 lei, cât era anterior.

Potrivit ANTA, noul tarif a fost calculat în funcție de prețul mediu al motorinei înregistrat în perioada 11–17 septembrie, care a ajuns la 34,98 lei pentru un litru.

Cu cât se scumpesc biletele

Majorarea tarifului pe kilometru se va reflecta direct în prețul biletelor pentru călătoriile interraionale. Astfel, pentru un drum de aproximativ 50 de kilometri dintre Chișinău și Orhei, pasagerii vor achita cu aproape 1,5 lei mai mult.

Pentru o călătorie de aproximativ 90 de kilometri până la Rezina, scumpirea ajunge la 2,7 lei, iar pentru distanța de circa 160 de kilometri până la Cahul, pasagerii vor plăti cu aproximativ 4,8 lei mai mult.

Aproape 7,5 lei în plus pentru cea mai lungă cursă

Cei care vor parcurge una dintre cele mai lungi distanțe interraionale, de aproximativ 250 de kilometri până la Briceni, vor achita cu aproape 7,5 lei mai mult pentru un bilet.

Noul tarif-plafon este aplicat începând cu 18 septembrie și este stabilit în funcție de evoluția prețului la motorină.

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