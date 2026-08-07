Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că procesul de amalgamare voluntară a administrațiilor locale avansează, iar peste jumătate dintre primăriile din Republica Moldova au luat deja decizia de a se uni. Oficialul le-a mulțumit primarilor și cetățenilor care au ales această cale și i-a îndemnat pe cei care încă ezită să profite de perioada rămasă pentru a lua o decizie.

Potrivit lui Grosu, amalgamarea reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea localităților și pentru atragerea unor investiții importante.

Apel către primăriile care încă nu au luat o decizie

Într-un mesaj adresat aleșilor locali, președintele Parlamentului a recunoscut că în unele localități negocierile s-au blocat sau administrațiile încă analizează cea mai bună variantă.

„Poate cineva s-a răzgândit, negocierile s-au blocat sau încă mai stați pe gânduri care este cea mai bună soluție. Ne aflăm într-un moment critic, urgent aș spune chiar”, a declarat Igor Grosu.

Acesta a subliniat că actuala etapă oferă administrațiilor locale posibilitatea de a decide singure cu cine își vor uni administrația și, în același timp, de a beneficia de fonduri destinate modernizării comunităților.

„Acum puteți decide și puteți beneficia de fonduri”

Șeful Legislativului a accentuat că timpul rămas pentru luarea unei decizii este limitat și că avantajele amalgamării nu se rezumă doar la reorganizarea administrativă, ci și la accesul la resurse financiare pentru proiecte locale.

„Acum puteți decide cu cine vă uniți administrația și, cel mai important, puteți beneficia de fonduri pentru nevoile localității”, a afirmat Grosu.

El i-a îndemnat pe primari și consilierii locali să lase deoparte neînțelegerile și să pună pe primul loc interesul comunităților.

„Haideți să intrăm în istorie”

În mesajul său, Igor Grosu a făcut un apel la responsabilitatea și curajul aleșilor locali, susținând că deciziile luate în această perioadă pot schimba radical viitorul satelor și orașelor din Republica Moldova.

„Haideți să trecem peste anumite supărări, blocaje și dileme și să dăm o șansă localităților să se dezvolte, să capete un suflu nou, iar oamenii să se bucure de proiecte pe care le așteaptă de zeci de ani. Haideți să intrăm în istorie prin decizii care vor schimba la față satele și orașele noastre. Mai este puțin timp! Fiți hotărâți! Fiți un exemplu pentru oamenii din satele voastre. Arătați-le că vă pasă și că, în momente de răscruce, sunteți adevărați lideri ai comunităților voastre”, a transmis președintele Parlamentului.

Procesul de amalgamare voluntară face parte din reforma administrației publice locale și are ca obiectiv consolidarea unităților administrativ-teritoriale, astfel încât acestea să poată administra mai eficient resursele și să atragă investiții pentru dezvoltarea comunităților.

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