Ministerul Educației și Cercetării majorează investițiile în sportul de performanță și anunță că va concentra premiile de la bugetul de stat pe rezultatele obținute la disciplinele olimpice și la cele recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic (CIO).

Potrivit MEC, bugetul destinat premierii performanțelor sportive a crescut de la 4,4 milioane de lei în 2021 la 37 de milioane de lei în 2025.

În anii precedenți, pentru premii au fost alocate 10,9 milioane de lei în 2022, 12,6 milioane de lei în 2023 și 16,5 milioane de lei în 2024. Astfel, numai într-un singur an, între 2024 și 2025, suma destinată premierilor s-a majorat de peste două ori.

Cine va mai primi premii de la stat

Modificările recente ale Normelor financiare pentru activitatea sportivă prevăd că rezultatele obținute la ramurile și probele sportive nerecunoscute de CIO nu vor mai fi incluse în grila de premiere finanțată de la bugetul de stat. Aceeași regulă se aplică și antrenorilor sportivilor din aceste discipline.

MEC susține că decizia a fost luată în baza unor criterii privind recunoașterea internațională și nivelul de competitivitate al competițiilor.

Ministerul precizează că, în ultimii doi ani, au fost analizate mai multe aspecte, inclusiv nivelul competițiilor internaționale, modul de administrare a federațiilor, respectarea regulilor antidoping și sistemele de arbitraj.

Accent pe disciplinele recunoscute de CIO

Potrivit autorităților, federațiile internaționale recunoscute de CIO sunt supuse unor proceduri de verificare și trebuie să respecte criterii privind administrarea, integritatea competițiilor, arbitrajul și reglementările antidoping.

În cazul federațiilor care nu beneficiază de recunoașterea CIO, aceste mecanisme și standarde nu sunt aplicate în aceeași măsură, susține MEC.

Astfel, resursele publice destinate premierii vor fi direcționate către performanțele obținute în ramurile și probele sportive olimpice, dar și către discipline recunoscute de CIO, inclusiv cele care nu fac parte în prezent din programul Jocurilor Olimpice.

MEC susține că noua abordare urmărește să direcționeze mai multe resurse către sportivii care concurează la nivel european, mondial și olimpic și să consolideze sprijinul pentru disciplinele în care Republica Moldova are potențial de performanță.