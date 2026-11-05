Autoritățile din România vor să elimine întârzierile episodice de la punctele de trecere a frontierei, în special la granița cu Republica Moldova. În acest scop, Guvernul de la București urmează să aprobe înființarea unui grup de lucru interinstituțional, care va identifica soluții pentru fluidizarea traficului și creșterea capacității de control la frontieră. Anunțul a fost făcut de premierul României, Luca Niculescu, în debutul ședinței de Guvern de joi, relatează Agerpres.

Grupul de lucru va fi coordonat de Ministerul Afacerilor Interne și va avea misiunea de a identifica măsurile necesare pentru reducerea timpilor de așteptare la frontieră.

„Un punct important de pe ordinea de zi a ședinței de azi vizează înființarea unui grup de lucru interinstituțional, în coordonarea Ministerului de Interne, pentru identificarea măsurilor necesare pentru creșterea capacității operaționale și organizatorice pentru eliminarea întârzierilor episodice la frontierele României, preponderent la frontiera cu Republica Moldova”, a declarat premierul român.

Potrivit memorandumului care urmează să fie aprobat, vor fi analizate resursele umane, materiale și logistice, nivelul de securitate a frontierei, dar și posibilitățile de creștere a capacității de control în punctele de trecere.

Ce instituții vor face parte din grupul de lucru

Din grupul interinstituțional vor face parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Finanțelor și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

De asemenea, vor fi implicați reprezentanți ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerului Afacerilor Externe și Cancelariei prim-ministrului.

Inițiativa vine în contextul întârzierilor înregistrate periodic la punctele de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova, unde aglomerația afectează atât transportul de pasageri, cât și cel de mărfuri, transmite G4media.