Președintele Republicii Moldova a transmis condoleanțe poporului spaniol, după ce două trenuri s-au ciocnit, ieri, într-o provincie din Spania.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Profund întristată de vestea coliziunii feroviare care a avut loc la sud de Madrid. Transmit sincere condoleanțe Majestății Sale Regele Felipe al VI-lea, prim-ministrului, poporului spaniol și familiilor victimelor. Le doresc celor răniți o recuperare rapidă. Republica Moldova este alături de Spania”.

Spania, zguduită de o tragedie feroviară: Peste 60 de morți și aproape 200 de răniți

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania, ceea ce a dus la suspendarea traficului pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia din sudul țării, a anunțat miercuri operatorul feroviar Adif, potrivit Reuters. În urma impactului, 68 de persoane și-au pierdut viața, iar aproape 200 au fost răniți.

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MAE: Nu sunt moldoveni, printre victimele accidentului feroviar

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, până în prezent, Ambasada țării noastre la Madrid nu a primit solicitări de asistență consulară în urma gravului accident feroviar produs în apropierea localității Urda, provincia Toledo, Spania.

Potrivit MAE, misiunea diplomatică este în contact cu autoritățile spaniole competente pentru a verifica dacă printre persoanele afectate de accident se numără cetățeni ai Republicii Moldova.

Operațiunile de salvare și acordare a asistenței medicale sunt în desfășurare, iar autoritățile continuă să gestioneze situația de la fața locului.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi confirmate oficial.

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