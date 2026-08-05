Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că Guvernul condus de Vasile Tofan poate face față crizelor actuale, chiar dacă mandatul Executivului a început într-o perioadă dificilă. Șefa statului afirmă că noul cabinet nu a avut o „intrare ușoară”, însă consideră că stabilitatea și susținerea publică sunt esențiale pentru ca proiectele începute să fie duse la bun sfârșit. Declarațiile au fost făcute în cadrul interviului Jurnal Politic.

Întrebată dacă Guvernul Tofan va reuși să gestioneze crizele energetică și hidrologică, Maia Sandu a declarat că realitatea a fost mai complicată decât se așteptau autoritățile.

„Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la târg și noi ne-am fi dorit ca acest guvern să aibă o intrare mai ușoară. Vedem că, din păcate, din prima zi s-au început crizele, dar cred că Guvernul se descurcă bine și am încrederea că lucrurile vor merge mai departe așa”, a declarat președintele.

Maia Sandu a făcut apel către cetățeni să susțină activitatea Executivului și să se informeze din surse verificate, pentru a evita răspândirea informațiilor false.

„Trebuie să avem răbdare, să ne documentăm, să citim informațiile care vin de la autorități din surse credibile și să nu distribuim informații false”, a spus șefa statului.

Maia Sandu: „Prim-ministrul este un om foarte energic”

Președintele a apreciat energia și capacitatea de mobilizare a premierului Vasile Tofan, menționând că Guvernul are de gestionat atât probleme imediate, cât și reforme de lungă durată.

„Prim-ministrul este un om foarte energic și asta este foarte important, pentru că problemele sunt foarte multe – și cele de moment, și cele sistemice pe care vrem să le rezolvăm. Planurile de dezvoltare sunt mari și ambițioase și este nevoie de foarte multă energie”, a declarat Maia Sandu.

Apel la stabilitate în Guvern

În contextul criticilor privind schimbările de miniștri, șefa statului a spus că stabilitatea este necesară pentru ca proiectele începute să poată fi finalizate.

„Nu este corect să credem că dacă schimbăm miniștrii o dată la șase luni, rezultatele vor fi bune. Nu vor fi bune. Noi avem nevoie de stabilitate, pentru ca programele și proiectele despre care vorbim să fie duse la bun sfârșit”, a afirmat Maia Sandu.

Ea a precizat că funcțiile guvernamentale presupun o presiune constantă și multă responsabilitate, mai ales într-o perioadă cu multiple crize.

Avertisment privind revenirea politicienilor corupți

Maia Sandu a îndemnat cetățenii să privească critic, dar echilibrat, activitatea guvernului, avertizând că nemulțumirea constantă față de instituții poate favoriza revenirea unor politicieni care nu pun interesul public pe primul loc.

„Dacă o să continuăm așa, e ușor să ajungem în situația în care la putere vor reveni oameni corupți, pe care nu-i interesează opinia publică și care sunt acolo doar ca să-și umple buzunarele”, a declarat președintele.

Potrivit Maiei Sandu, majoritatea cetățenilor nu își doresc revenirea la o perioadă în care instituțiile statului ar fi conduse de persoane interesate mai mult de propriile beneficii decât de problemele oamenilor.

Criza energetică și hidrologică din Republica Moldova

Republica Moldova se confruntă cu o perioadă dificilă, marcată de presiuni asupra sistemului energetic și de un deficit de apă provocat de secetă și temperaturile ridicate.

Starea de alertă în sectorul energetic și cel hidrologic a fost instituită la 28 iulie, pentru o perioadă de 30 de zile, după ce autoritățile au constatat riscuri privind asigurarea stabilității sistemului energetic și diminuarea rezervelor de apă.

În sectorul energetic, problemele sunt cauzate de cererea ridicată de consum, producția redusă din anumite surse și situația regională afectată de secetă și temperaturi extreme. În orele de vârf, Republica Moldova este nevoită să recurgă la importuri de energie, iar prețurile de achiziție cresc semnificativ.

Pentru reducerea riscurilor, autoritățile au decis limitarea exporturilor de energie electrică în intervalele cu cel mai mare consum, reducerea consumului în instituțiile publice și economii în rândul consumatorilor casnici. Totodată, sunt accelerate investițiile în surse regenerabile și sisteme de stocare a energiei.

Pe componenta hidrologică, seceta prelungită a dus la scăderea nivelului apelor, inclusiv în râul Nistru, afectând rezervele disponibile pentru consum, agricultură și alte activități economice.

Autoritățile au impus restricții privind utilizarea apei pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor, umplerea piscinelor sau alte consumuri care pot fi amânate. Captarea apei pentru irigații din Nistru este permisă doar în anumite perioade, pentru a proteja resursele existente.

Specialiștii avertizează că evoluția situației depinde în mare parte de condițiile meteorologice din următoarea perioadă. Revenirea precipitațiilor ar putea contribui la refacerea rezervelor de apă și la reducerea presiunii asupra sistemului energetic.

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