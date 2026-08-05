Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a criticat dur inițiativa Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), condus de deputatul Ion Chicu, privind suspendarea sa din funcție. Șefa statului a calificat demersul drept „ipocrit” și a declarat că autorii acestuia ar avea un trecut care ar ridica semne de întrebare privind angajamentul lor față de independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul interviului Jurnal Politic.

Maia Sandu a afirmat că inițiativa de suspendare ar face parte dintr-o serie de acțiuni prin care anumite grupări încearcă să slăbească instituțiile statului și să schimbe direcția politică a țării.

„Cei care semnează acolo au în istoria lor suficiente acțiuni care au subminat independența și integritatea teritorială. Tot ce am făcut noi a fost ca să consolidăm această independență – și pe sectorul energetic, și pe sistemul de apărare pe care-l critică la nesfârșit”, a declarat președinta.

Maia Sandu a mai spus că Federația Rusă ar încerca în continuare să influențeze evoluțiile politice din Republica Moldova.

„Federația Rusă nu a renunțat niciodată la ideea să vină să controleze puterea în Republica Moldova. Nu s-a împăcat cu rezultatele alegerilor din ultimii ani și continuă să încerce să distrugă ceea ce am reușit să construim”, a afirmat șefa statului.

PDCM a inițiat procedura de suspendare

La sfârșitul lunii iulie, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, condus de deputatul Ion Chicu, a anunțat inițierea procedurii de suspendare a Maiei Sandu din funcția de președinte. Formațiunea susține că șefa statului ar fi încălcat prevederile Constituției și a anunțat elaborarea unui proiect de lege care urmează să fie supus consultărilor publice, după care ar putea fi înregistrat în Parlament.

Sunt necesare 67 de voturi pentru suspendarea președintelui

Potrivit Constituției Republicii Moldova, președintele poate fi suspendat din funcție de Parlament cu votul a cel puțin două treimi dintre deputați, adică 67 de mandate.

În actuala legislatură, Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS), formațiune care a susținut candidatura Maiei Sandu la alegerile prezidențiale, deține 55 de mandate.

Celelalte formațiuni parlamentare au împreună 46 de mandate, astfel că inițiativa de suspendare ar necesita susținerea unei majorități largi în Parlament pentru a putea fi adoptată.