Nemulțumiri în rândul sindicaliștilor din educație, după ce Parlamentul a votat ieri, în prima lectură, proiectul legii salarizării. Deși salariile angajaților din educație ar urma să fie cu 14 la sută mai mari, reprezentanții sindicatelor spun că nu vor rezolva problemele din sistem. Aceștia fac trimitere la scumpirile din ultimii ani și la rata inflației. În replică, ministrul Educației susține că discuțiile vor continua.

Sindicaliștii din educație consideră că angajații acestui sector ar trebui să fie plătiți mai bine, pentru ca meseria să devină mai atractivă, iar tinerii specialiști să nu plece din sistem. Un alt motiv de nemulțumire este că, din cauza scumpirilor din ultimii ani, aceste majorări salariale nu se vor simți practic deloc.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „În prezent, un profesor fără grad didactic primește un salariu net de aproximativ 10.780 de lei lunar. Dacă noua lege va fi aprobată, acesta ar putea ajunge la circa 12.335 de lei. Pentru un profesor cu gradul întâi, salariul ar urma să crească de la aproximativ 14.740 la 16.438 de lei – mult prea puțin afirmă sindicaliștii, care fac trimitere la scumpirile din ultimii ani.”

SALARII PROFESORI

FĂRĂ GRAD DIDACTIC

ACUM: 10.780 LEI

DUPĂ NOUA LEGE: 12.335 LEI

GRAD DIDACTIC ÎNTÂI

ACUM: 14.740 LEI

DUPĂ NOUA LEGE: 16.438 LEI

Reprezentanții Federației Sindicale a Educației și Științei spun că au înaintat Ministerului Finanțelor 13 propuneri pentru îmbunătățirea proiectului. Au cerut salarii mai mari în funcție de vechimea în muncă și calificare, dar și o protecție mai bună pentru angajații cu venituri mici, inclusiv personalul auxiliar. Potrivit acestora, cele mai multe propuneri au fost respinse. De partea cealaltă, ministrul Educației susține că discuțiile continuă.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Sindicaliștii, ultima poziție care am văzut-o eu vorbeau de 30% pentru toți, ceea ce la momentul de față, ținând cont de toate constrângerile care există, nu este o solicitare realistă. Am luat act de poziția colegilor de la sindicate, discuțiile continuă. Noi ne concentrăm acum pe sporul de performanță și pe modul în care urmează să-l acordăm. Unii profesori, în funcție de anumite roluri adiționale pe care le vor avea, vor mai avea un supliment legat de performanță, de până la 15% adițional la creșterea garantată pentru toți.”

Reforma salarizării vizează peste 172 de mii de angajați din sectorul bugetar, 40 la sută dintre aceștia fiind din domeniul educației și cercetării. Documentul a fost votat de 53 de deputați în prima lectură, urmând să fie votat și în lectură finală. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.