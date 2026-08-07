Intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, planificată pentru 1 septembrie, ar putea fi amânată. Președintele Maia Sandu a declarat, într-o emisiune la Jurnal TV, că termenul anunțat anterior ar putea fi revizuit. Legea prevede majorări salariale de până la 30% pentru aproximativ 170 de mii de angajați din sectorul public și modifică modul de calcul al concediilor de odihnă.

Șefa statului a explicat că guvernul trebuie mai întâi să evalueze veniturile suplimentare care vor fi generate de noua politică fiscală și să le compare cu cheltuielile necesare pentru implementarea majorărilor salariale.

„Suntem deja în luna august, iar abia acum s-au clarificat aspectele legate de politica fiscală. Guvernul trebuie să evalueze ce venituri suplimentare va genera această politică fiscală și să le compare cu costurile implementării legii salarizării”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit președintelui, proiectul legii ar putea fi ajustat astfel încât cheltuielile să fie în limitele veniturilor disponibile, deoarece bugetul trebuie să rămână echilibrat.

Maia Sandu a precizat că, deși este puțin probabil ca majorările salariale să intre în vigoare de la 1 septembrie, acestea ar urma să fie aplicate cât mai curând posibil, după identificarea resurselor financiare necesare.

Reforma salarizării

Reforma salarizării a fost anunțată pe 19 iunie de Ministerul Finanțelor care prevede majorări salariale de până la 30% pentru aproximativ 170 de mii de angajați din sectorul public, prin revizuirea mecanismului de calcul al salariilor. Autoritățile au anunțat că schimbările urmăresc să reducă diferențele de salarizare dintre funcționari și angajații din alte domenii bugetare.

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