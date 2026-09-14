O manevră extrem de periculoasă a fost surprinsă de o cameră de bord pe traseul dintre satul Costești și orașul Ialoveni. Un șofer a ieșit pe contrasens, deși din direcția opusă se apropiau mai multe automobile.

Din imaginile surprinse de camera de bord se vede cum automobilul circulă pe banda destinată traficului din sens opus. La un moment dat, acesta ajunge față în față cu un alt automobil, iar coliziunea frontală pare inevitabilă.

Șoferul care circula regulamentar reacționează rapid și virează spre acostament pentru a evita impactul. Datorită manevrei, acesta reușește să treacă pe lângă automobilul care a intrat pe contrasens, evitând astfel o posibilă tragedie.

Sursă video: Facebook/Accidente Rutiere Moldova