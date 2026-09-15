Părinții din Republica Moldova pot sesiza online cazurile în care elevii au primit manuale deteriorate, murdare, cu pagini lipsă sau care nu pot fi utilizate în condiții normale. Ministerul Educației și Cercetării a pus la dispoziție un formular special pentru situațiile în care problema nu a fost soluționată de instituția de învățământ.

Formularul poate fi completat în cazul în care părintele a solicitat deja înlocuirea manualului la școală, însă acesta nu a fost schimbat.

Sesizările pot fi transmise până la 30 septembrie 2026, prin formularul pus la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării.

Cum sunt înlocuite manualele deteriorate

În mod obișnuit, procesul începe la nivelul instituției de învățământ. Școala stabilește numărul de manuale necesare și informează direcția raională sau municipală de învățământ despre exemplarele lipsă ori deteriorate.

Mai întâi, manualele disponibile sunt redistribuite între instituțiile din același raion, municipiu sau din UTA Găgăuzia. Dacă acestea nu pot fi identificate la nivel local, solicitarea este transmisă Fondului Special pentru Manuale.

Fondul verifică disponibilitatea exemplarelor în alte raioane și în rezerva națională păstrată la depozitul „Mold-Didactica”. Manualele pot fi asigurate din această rezervă sau prin transferarea exemplarelor neutilizate din localitățile unde există un surplus.

Peste 2,5 milioane de manuale, tipărite în ultimii trei ani

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în anul de studii 2025–2026, la solicitarea instituțiilor de învățământ, au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. Alte circa 3.500 de exemplare au fost redistribuite sau distribuite suplimentar în ultima săptămână a lunii august și până la 3 septembrie.

În perioada 2023–2026, au fost tipărite peste 2,5 milioane de manuale. Aproape 60% dintre titlurile și versiunile lingvistice utilizate în sistem au fost editate în ultimii trei ani, iar vechimea medie a manualelor este de 3,9 ani.

Ministerul anunță că, odată cu implementarea noului curriculum, începând cu 2027, fondul de manuale va fi reînnoit treptat, în baza unor standarde actualizate de calitate.