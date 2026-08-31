În Piața Marii Adunări Naționale începe în curând Marea Dictare Națională, ediția IV, organizată de Ziua Limbii Române. Sute de participanți sunt deja prezenți și își vor testa cunoștințele de ortografie și gramatică printr-un exercițiu devenit deja tradiție.

Marea Dictare Națională va începe la ora 9:00, cu un moment artistic susținut de un cor de copii, iar la eveniment sunt așteptați circa 3.500 de participanți.

Anul trecut, la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale au fost așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023.

Marea Dictare Națională a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării în 2023, cu scopul de a promova limba română și de a încuraja utilizarea corectă a acesteia. În acest an, în premieră, vor putea participa și persoanele cu dizabilități de vedere.

Evenimente de Ziua Limbii Române

La ora 19, pe strada peietonală oamenii sunt invitați la un concert cu muzica simfonică și corală. Pe scenă vor urca Orchestra Simfonică, dirijată de Dumitru Cârciumaru, și Capela Corală Academică „Doina”, condusă de prim-dirijorul Ilona Stepan, dar și mai mulți artiști precum Natalia Barbu, Cătălin Josan, Tania Cergă, Nicu Țărnă, Cristofor Aldea-Teodorovici și Brio Sonores.

Concertul este organizat de primăria capitalei, care anunță că va fi sistată circulația vehiculelor, cu excepția transportului public pe bulevardul Grigore Vieru de la strada Ierusalim, ASEM, Banca Națională a Moldovei și tronsonul cuprins între străzile Constantin Tănase și Aleksandr Pușkin.

Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române

Sărbătoarea Limba Noastră cea Română își are originea în 1989. Atunci, moldovenii au revenit la alfabetul latin și, ulterior, la denumirea de limba română. După 1994, limba oficială a devenit „moldovenească”, iar odată cu asta și un subiect de dispută ce durează până astăzi. În luna martie 2023, deputații PAS au votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea sintagmei „limba moldovenească” din legislația Republicii Moldova și din Constituție în „limba română”. Astfel, limba română a devenit oficial limba de stat a Republicii Moldova.

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