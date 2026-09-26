Republica Moldova se numără printre cele patru țări candidate aflate în fruntea procesului de aderare la Uniunea Europeană, alături de Muntenegru, Albania și Ucraina, afirmă comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu pentru France 24. Oficialul european spune însă că, raportat la momentul în care a început procesul de aderare, Republica Moldova este „cel mai bun elev” din rândul statelor candidate.

„Albania este pe drumul cel bun. Moldova face progrese din ce în ce mai bune și, desigur, și Ucraina. Așadar, acestea sunt cele patru țări aflate în frunte”, a declarat Marta Kos.

Referindu-se în mod direct la Republica Moldova, comisarul european a spus că aceasta are rezultate foarte bune, ținând cont că și-a început procesul de aderare mai târziu decât unele dintre țările candidate din Balcanii de Vest.

„Moldova este cel mai bun elev din clasa mea”, a declarat Kos.

Moldova a avansat în negocierile de aderare

Republica Moldova a făcut noi pași în negocierile de aderare în 2026. În iunie, UE a deschis clusterul 1, „Elemente fundamentale”, iar în iulie a fost deschis clusterul 6, „Relații externe”.

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Acesta include capitolele privind relațiile externe și politica externă, de securitate și apărare.

Marta Kos a subliniat că 2026 este un an cu un ritm accelerat pentru extinderea UE. Potrivit acesteia, în primele nouă luni ale anului au fost deschise și închise mai multe capitole de negociere decât în oricare alt an din ultimii 25 de ani.

Negocierile de aderare ale Republicii Moldova

Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024. Procesul de aderare este structurat în 35 de capitole, grupate în șase clustere.