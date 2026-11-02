Un autoturism de model Toyota RAV4, înmatriculat în Germania, cu indicii de modificare a numărului de identificare (VIN), a fost depistat de polițiștii de frontieră la punctul de trecere Leușeni.

Potrivit poliției de frontieră, mașina era verificată pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar în urma controlului au fost constatate neconcordanțe între seria de identificare a vehiculului și datele din certificatul de înmatriculare.

La volanul automobilului se afla un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 42 de ani. Acesta le-a spus polițiștilor că a procurat mașina din Germania și că nu cunoștea despre neregulile depistate.

Verificările suplimentare au arătat că existau indicii de intervenție asupra numărului de identificare inscripționat pe șasiul automobilului.

Șoferul s-a ales cu un proces verbal

Polițiștii de frontieră au întocmit un proces-verbal de constatare a faptei, iar autoturismul a fost indisponibilizat pentru efectuarea unei expertize tehnice.

Cercetările continuă.