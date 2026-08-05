În contextul valului de caniculă care afectează țara și al avertizărilor de temperaturi extreme emise de meteorologi, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat, începând de astăzi, 5 august, corturi de protecție în municipiul Chișinău și în alte 38 de localități, pentru a oferi sprijin populației.

Potrivit IGSU, cinci corturi anticaniculă au fost instalate în sectoarele din Chișinău, iar alte 37 de puncte de reabilitare au fost amplasate în raioanele din sudul, centrul și nordul Republicii Moldova, în zonele cu flux sporit de persoane.

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Astfel, corturile anticaniculă din Chișinău sunt la următoarele adrese:

• Botanica – strada Dacia, colț cu strada Teilor;

• Buiucani – strada Alba Iulia, 198 (Piața „Delfin”);

• Centru – strada Docuceaev, 13/1, colț cu Șoseaua Hîncești;

• Ciocana – strada Petru Zadnipru, colț cu bulevardul Mircea cel Bătrân;

• Rîșcani – strada Ceucari, colț cu strada Socoleni.

Punctele de reabilitare vor funcționa pe durata menținerii avertizărilor de cod portocaliu sau roșu de caniculă.

Punctele sunt destinate persoanelor expuse timp îndelungat temperaturilor ridicate și oferă posibilitatea de a se adăposti de razele directe ale soarelui și de a beneficia de apă potabilă. Totodată, în cazul apariției unor probleme de sănătate provocate de caniculă, la aceste puncte poate fi solicitat sprijinul serviciilor de urgență.

Recomandările IGSU în contextul valului de caniculă

În acest context, salvatorii îndeamnă cetățenii să utilizeze punctele de reabilitare dacă se simt afectați de temperaturile ridicate în timpul deplasărilor sau dacă prezintă semne de deshidratare, amețeli, slăbiciune ori alte simptome asociate expunerii la căldură.

Salvatorii recomandă cetățenilor să evite deplasările în aer liber în intervalul orelor 11:00–18:00, să consume suficiente lichide, să poarte îmbrăcăminte deschisă la culoare și lejeră, să evite efortul fizic intens în orele de vârf și să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor în etate și celor cu afecțiuni cronice. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să nu lase copiii sau animalele de companie în autoturisme parcate, chiar și pentru perioade scurte de timp.

În situații de risc sau în cazul apariției unor urgențe, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.

Cod portocaliu, emis de meteorologi

Ieri, meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă în centrul și sudul țării, în timp ce în nord este prelungit codul galben de caniculă. Avertizarea este valabilă până mâine.

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