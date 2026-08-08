În timp ce majoritatea adolescenților își petrec vacanța de vară la mare sau pur și simplu odihnindu-se, 30 de tineri din Ucraina, Republica Moldova, România, Canada, Statele Unite și Franța și-au ales o altă provocare - matematica avansată. Timp de trei săptămâni, aceștia participă la APEX Maths, o tabără internațională organizată în premieră la Chișinău, unde lecțiile se apropie mai mult de nivelul universitar decât de programa școlară.

„Calculez valoarea pe un punct al acestui interval. Intervalul este mai mic decât delta(δ) și prin urmare calculez valoarea în acest punct, care este delta(δ) plus x cu indicele i.”

Probleme, formule și demonstrații care se întind pe o tablă mare cât un perete. Așa arată o zi obișnuită pentru participanții la tabără. Însă, dincolo de ecuații și teoreme complicate, adolescenții spun că au găsit aici o comunitate în care toți vorbesc aceeași limbă - cea a matematicii.

„Sunt în al treilea an și mă bucur foarte mult să fiu aici, deoarece este un program regional și am posibilitatea să particip la cursuri mai ample. Este vară, o perioadă destinată odihnei, dar noi continuăm să lucrăm. Cred că acest lucru este benefic pentru oameni și pentru cunoștințele lor, deoarece primim informații despre subiecte complicate.”

Pentru unii, pasiunea pentru matematică a început încă din primii ani de liceu. Este și cazul unui participant din Franța, care spune că problemele dificile l-au făcut să privească altfel această disciplină.

„Am început să studiez matematica în mod serios la începutul liceului, când profesorii aveau așteptări foarte ridicate de la mine și ne ofereau probleme foarte dificile. Din acel moment, matematica avansată și, în general, întreaga disciplină au început să mi se pară ceva obișnuit.”

Matei a venit de la București. Este pentru a treia oară în tabără și spune că experiența nu înseamnă doar studiu intens, ci și prietenii legate dincolo de granițe.

„E interesant să petreci timp și cu matematică, însă nu este doar timp petrecut învățând. Mai ai timp și cu prietenii și mai mergem, jucăm fotbal, etc.”

Iar Sebastian, elev la Liceul „Aristotel” din Chișinău, spune că a ajuns aici după un eșec care l-a ambiționat să muncească și mai mult.

„Am participat la lotul național pentru matematică și nu mi-au ajuns câteva puncte să trec la internațională. Și cumva am aflat de tabra respectivă, imediat după lotul național și m-am gândit că poate fi oportunitatea cumva să mă dezvolt și aici, să recompensez pentru ceea ce s-a întâmplat acolo.”

Timp de trei săptămâni în tabără vor preda cei mai cunoscuți matimaticieni veniți din Franța.

Frederic BOURGEOIS, PROFESOR DE MATEMATICĂ DIN FRANȚA: „În general, pot spune că studenții care participă la această tabără nu sunt doar foarte talentați la matematică, ci și extrem de motivați. Pentru mine, este o mare plăcere să le predau, deoarece sunt foarte entuziasmați de conținutul cursurilor, pun multe întrebări și se implică activ în procesul de învățare. Gândesc foarte repede și reacționează foarte activ în timpul lecțiilor.”

APEX Maths este o tabără internațională de excelență în matematică, destinată elevilor pasionați de matematică avansată, care vor să descopere cum arată cercetarea matematică la nivel universitar.

Daniel FUNERIU, FONDATOR APEX MATHS: „Avem trei filtre de selecție, un set de probleme pe care ei l-au rezolvat, după care a fost o selecție prin interviu, deci din cei care au rezolvat acest set de probleme a fost un interviu cu Olivier Schiffman, care este mentorul la nivel matematic, după care interviuri cu tinerii matematici în care îi încadrează după masa. A fost o selecție foarte, foarte, foarte dificilă, sunt foarte mulți tineri care vor să vină, dar îi luăm doar pe cei mai buni. Nimeni nu a achitat mai mult de 1.500 de euro. Dar majeteatea elevilor au achitat sume foarte mici sau chiar zero.”

În acest an, pentru prima dată, APEX Maths este organizată și la Chișinău, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Tabăra se desfășoară timp de trei săptămâni și reunește aproximativ 30 de tineri cu vârste între 16 și 19 ani.