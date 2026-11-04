Numărul des de accidente rutiere, cu implicarea pietonilor, a determinat poliția să desfășoare o nouă operațiune. În prima etapă, oamenii legii le vor vorbi pietonilor despre riscuri și sancțiuni. După care vor verifica și comportamentul șoferilor. Astăzi, mai multe persoane au fost surprinse traversând strada în locuri interzise. Majoritatea acestora au scăpat cu avertismente.

„Eu îmi cer scuze că nu am făcut nimic rău.”

Elena POZDÎRCA, REPORTER PRO TV: „Graba îi face pe unii pietoni să uite de regulile de circulație. În loc să meargă până la cea mai apropiată trecere, aleg să traverseze strada prin locuri nepermise, uneori chiar printre mașini. O decizie care îi poate costa scump, pentru că o singură clipă de neatenție poate avea consecințe grave. În acest context, polițiștii le amintesc că siguranța în trafic începe cu fiecare dintre noi.”

În timp ce unii pietoni au încercat să găsească scuze, alții au ignorat inspectorii.

„De ce ați trecut neregulamentar?”



„De ce ați trecut strada neregulamentar?

– Nu o să vă răspund.

– Vă puneți viața în pericol.

– Să mă duc prin subterană, eu sunt cu baston, pe acolo trebuie mai mult să merg, pe aici e mai puțin”.



Cei care și-au recunoscut vina s-au ales cu avertismente.

„O să țineți cont de avertismentul poliției?

– Da, nu o să mai trec, gata”.

Și șoferii se plâng de comportamentul unor pietoni.

„Cu părere de rău, se atrage mai mult atenția la șoferi că nu le dăm voie sau nu le atragem atenția maximă, dar trebuie și pietonii să înțeleagă să fie atenți, ei trec fără ca să se uite în stânga, în dreapta și șoferul poate îi obosit după ore de condus”.

„Eu merg cu frică la volan, că cineva o să treacă neregulamentar, că cineva o să sară”.

„Le faceți observație?

-Le facem, și în gând mai mult și pe buze poate să citească”.

„Am încercat o dată să le fac observații, dar am fost numit înapoi în toate cuvintele, de aceea mă stărui să fiu mai tolerant”.

Poliția afirmă că, pe lângă avertismente, poate aplica și amenzi pentru pietoni.

Ana CHISELIȚA, ȘEFA SERVICIULUI DE COMUNICARE ȘI INFORMARE, INSP: „Cei care vor fi depistați vor fi trași la răspunderea contravențională. Mai exact, codul contravențional prevede avertisment sau amendă de la 300 până la 450 de lei”.

În primele 10 luni ale acestui an, au fost înregistrate 495 de accidente cu implicarea pietonilor, dintre care 43 s-au soldat cu decese. Alte 477 de persoane s-au ales cu traumatisme.