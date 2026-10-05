De Ziua Profesorului, Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți pedagogii din țară. Președintele a subliniat că statul trebuie să creeze condiții mai bune în școli, să ofere posibilități de dezvoltare profesională și salarii mai bune, iar profesorii au nevoie de respectul și sprijinul societății.

Președintele a făcut referire și la mama ei care a activat în calitate de profesoară timp de 45 de ani.

„Știu din propria experiență câtă muncă din clasă ajunge acasă și câtă răbdare, energie și dăruire cere meseria de profesor”, a subliniat șefa statului.

Totodată, Sandu a vorbit despre educația tinerei generații în contextul progresului inteligenței artificiale și al amplificării fenomenului de dezinformare, subliniind că școala trebuie să rămână spațiul în care elevii își dezvoltă gândirea critică și capacitatea de a distinge adevărul de manipulare.

„Copiii de astăzi vor trăi într-o lume foarte diferită de cea în care am crescut noi – cu inteligență artificială, dezinformare și schimbări greu de anticipat. Vor intra pe o piață a muncii în care inteligența artificială va putea prelua tot mai multe sarcini din cele pe care astăzi le fac oamenii. De aceea, școala trebuie să le ofere nu doar cunoștințe solide, ci și capacitatea de a gândi critic, de a pune întrebări, de a găsi soluții și de a se adapta. Să-i învețe să deosebească adevărul de manipulare și să folosească inteligența artificială ca instrument, nu pentru a-și înlocui propriul efort intelectual”, a spus șefa statului.

Ziua Internațională a Profesorului cunoscută și ca Ziua Mondială a Educației este sărbătorită în fiecare an pe 5 octombrie. A fost instituită în anul 1994 de către UNESCO.

12 cadre didactice, premiate la concursul „Pedagogul Anului 2026”

La 3 octombrie, 12 cadre didactice au fost desemnate câștigătoare ale concursului „Pedagogul Anului 2026”. Cei mai buni educatori, învățători și profesori din țară au fost premiați la Palatul Republicii. Alte 14 cadre didactice au primit mențiuni și diplome din partea Ministerului Educației.

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