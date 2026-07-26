Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către Rusia, după ce o nouă dronă rusească a fost doborâtă de forțele române. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a transmis că aceste incidente reprezintă încălcări ale spațiului aerian al NATO și al Uniunii Europene.

„O altă dronă rusească a fost doborâtă astăzi în România. Condamnăm încălcările sistematice ale spațiului aerian românesc de către Rusia — spațiul aerian al NATO și al UE. Apreciem priceperea și curajul Forțelor Aeriene Române”, a scris Maia Sandu.

Președintele a subliniat că securitatea celor două țări este strâns legată.

„Securitatea României este securitatea Moldovei. Suntem alături de România”, a adăugat Maia Sandu.

România a distrus a treia dronă în trei zile

Duminică, armata a distrus a treia dronă care a pătruns în spațiul aerian românesc în decurs de trei zile, după incidentele de vineri, din județul Buzău, și de sâmbătă, din județul Tulcea.

Incidentul de duminică ridică la trei numărul dronelor distruse în România în ultimele trei zile, după cele doborâte anterior în județele Buzău și Tulcea. Primele detalii despre acest incident au fost oferite de către președintele Nicușor Dan.

Înainte de mesajul președintelui, autorităţile locale au emis, duminică, la puţin timp după ora 10.00, un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, locuitorii fiind sfătuiţi să se adăpostească în beciuri deoarece există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că cetăţenii din zona de nord a judeţului au primit un mesaj RO-Alert, duminică, la ora 10:16.

Cum s-a desfășurat intervenția împotriva celei de-a treia drone care a intrat în spațiul aerian al României

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării Naționale, a anunțat că o nouă dronă care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României a fost doborâtă duminică de militarii români. Potrivit acestuia, este a treia dronă neutralizată în tot atâtea zile consecutive, iar acest lucru demonstrează că măsurile luate în ultimele luni de Ministerul Apărării Naționale încep să dea rezultate.

Ministrul a precizat că drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian al României și a intrat în apele teritoriale românești la ora 10:08. Cinci minute mai târziu, la ora 10:13, aceasta a fost doborâtă în condiții de siguranță de o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României.

Miruță a subliniat că patru dintre cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul statelor membre UE și NATO au fost neutralizate de piloți militari români. El i-a felicitat pe piloți și pe echipele de suport de la sol, afirmând că securitatea României „nu se apără cu sloganuri”.

În același timp, ministrul a mai adăugat că fiecare astfel de incident confirmă faptul că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri dincolo de granițele ucrainene. El a dat asigurări că România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, subliniind însă că astfel de provocări trebuie să înceteze.

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