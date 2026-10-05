Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun a venit cu un mesaj de felicitare pentru învățători și educatori, cu ocazia Zilei Profesorului. Oficialul le mulțumește pentru munca depusă și spune că aprecierea cadrelor didactice trebuie să fie însoțită de măsuri concrete pentru condiții mai bune de muncă, reducerea birocrației și îmbunătățirea salarizării.

„Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți în fiecare zi pentru copiii noștri. Pentru lecțiile pregătite cu grijă, pentru răbdare și pentru încrederea pe care le-o oferiți”, a transmis ministrul Educației și Cercetării în mesajul său de Ziua Profesorului.

Oficialul subliniază că munca profesorilor se vede atât în rezultatele examenelor și reușitele elevilor la olimpiade, cât și în progresele care nu ajung în statistici.

„Felicitările trebuie însoțite de acțiuni concrete”

Ministrul afirmă că recunoștința față de cadrele didactice trebuie să fie susținută prin măsuri concrete.

„Responsabilitatea noastră este să vă oferim condiții mai bune de muncă: școli și grădinițe renovate și dotate, resurse didactice de calitate, oportunități de dezvoltare profesională și mai puțină birocrație. Aceste eforturi trebuie să continue, alături de soluțiile pentru îmbunătățirea salarizării., se arată în mesaj.

Totodată, ministrul vorbește despre necesitatea unor soluții pentru îmbunătățirea salarizării și pentru ca profesorii să aibă mai mult timp pentru pregătirea lecțiilor și sprijinirea elevilor.

Oficialul le mulțumește profesorilor cu experiență, tinerilor care au ales această profesie și cadrelor didactice pensionare care continuă să lucreze cu copiii.

La final, ministrul subliniază importanța colaborării dintre școală și familie și le urează cadrelor didactice sănătate, satisfacție profesională și încredere în viitorul profesiei.

Mesajul Președintelui Republicii Moldova

De Ziua Profesorului, a venit cu un mesaj de felicitare și Maia Sandu pentru toți pedagogii din țară. Președintele a subliniat că statul trebuie să creeze condiții mai bune în școli, să ofere posibilități de dezvoltare profesională și salarii mai bune, iar profesorii au nevoie de respectul și sprijinul societății.

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