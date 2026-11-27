Centrala electrică de la Dnestrovsc (MGRES) funcționează din nou pe cărbune, începând din dimineața zilei de 27 noiembrie. Informația a fost obținută de publicația Zona de Securitate de la sursele sale. Este a doua oară în ultimele două săptămâni când centrala din regiunea transnistreană trece la acest tip de combustibil, după ce anterior a funcționat pe cărbune timp de aproximativ o săptămână.

Potrivit surselor publicației, centrala a funcționat pe cărbune și în perioada 13–20 noiembrie. În acel interval, livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană au scăzut cu aproximativ o treime, conform datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Pe 20 noiembrie, șeful interimar al Moldovagaz, Vadim Ceban, a anunțat că livrările de gaze au revenit la volumul obișnuit, iar MGRES a trecut din nou la producerea energiei electrice pe bază de gaz.

Nici atunci administrația de la Tiraspol nu a anunțat oficial trecerea centralei pe cărbune.

Gazele ajung în regiune prin intermediul unei companii din Ungaria

Din februarie 2025, gazele naturale destinate regiunii transnistrene sunt transportate până la frontiera Republicii Moldova de compania maghiară MET. Plățile sunt efectuate de intermediari din Dubai, care s-au schimbat de mai multe ori.

La Tiraspol, banii destinați achiziției de gaze au fost prezentați în diferite declarații drept „credit rusesc” sau „ajutor umanitar”.

Deocamdată, nu au fost făcute publice explicații oficiale privind noua trecere a MGRES la cărbune și nici motivele acestei decizii.