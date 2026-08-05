Vizita delegației Ministerului Agriculturii din Afganistan, aflat sub controlul talibanilor, continuă să ridice semne de întrebare. Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, o califică drept o situație „nefericită”, dar spune că verificările preliminare nu au depistat încălcări ale legii. Mai mult, afirmă că nu știe ce fac reprezentanții talibanilor în Republica Moldova până vineri, deoarece vizita nu este considerată oficială de autoritățile de la Chișinău, chiar dacă delegația afgană a prezentat-o drept una oficială.

Mihai Popșoi a precizat că nu a fost consultat în procesul de acordare a vizelor pentru delegația talibanilor, ajunsă în țara noastră acum două zile și a ținut să explice cum are loc de fapt procesul.

Mihai POPȘOI, MINISTRUL DE EXTERNE: „Este un proces tehnic, este persoana nemijlocit responsabilă de acordarea acestor vize, funcționar tehnic. Lanțul, evident, implică și șeful direcției. Acum parcurgem toate etapele de a ne asigura că Comisia Disciplinară va trece în revistă tot lanțul și să ne asigurăm că dacă au existat abateri, acestea să fie sancționate. Dar din informația preliminară nu a fost absolut nicio încălcare a vreunei prevederi legale, procedurile au fost urmate întocmai, dar ne convingem a câta oară că există o diferență între legalitate și oportunitate.”

Ministrul de Externe spune că situația este „nefericită” și că o coordonare mai bună între instituțiile statului ar fi putut preveni acest caz. Cu toate acestea, Mihai Popșoi afirmă că nu știe nici măcar ce face delegația afgană în Republica Moldova până vineri.

Mihai POPȘOI, MINISTRUL DE EXTERNE: „Nu pot să vă spun, având în vedere că nu este o delegație oficială din perspectiva noastră.”

Ministrul a comentat și controversele legate de scopul vizitei delegației afgane. În timp ce reprezentanții Ministerului Agriculturii din Afganistan au anunțat că se află în Republica Moldova pentru a discuta despre o posibilă cooperare în domeniul agricol, Mihai Popșoi susține că vizita are un caracter exclusiv umanitar și că nu sunt prevăzute întrevederi oficiale cu membrii delegației.

Mihai POPȘOI, MINISTRUL DE EXTERNE: „Noi nu avem cum să știm exact care este scopul. Înțelegem că intenția era de a consolida relațiile comerciale, atât din perspectiva unor eventuale procurări de produse alimentare, cereale sau altele, prin intermediul unor programe umanitare ONU, cât și din perspectiva procurării pur comerciale dintre agenții economici.”

Delegația Ministerului Agriculturii din Afganistan, aflat sub controlul talibanilor, se află de două zile în Republica Moldova. Vizita a stârnit controverse, în condițiile în care regimul taliban, instalat la putere în 2021, nu este recunoscut de numeroase state. Mai mulți reprezentanți ai societății civile au cerut explicații și demisii.

Premierul Vasile Tofan a calificat situația drept „jenantă și inacceptabilă”, afirmând că Republica Moldova nu recunoaște regimul taliban și că aprobarea vizitei a fost rezultatul unei erori de evaluare și de coordonare între instituțiile statului. În acest context, șeful Guvernului a anunțat modificarea mecanismelor de coordonare interinstituțională și revizuirea procedurilor de consultare cu Serviciul de Informații și Securitate. Între timp, Guvernul desfășoară o anchetă pentru a stabili cum au fost aprobate invitația și vizele de intrare.