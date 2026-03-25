Prezența militară rusă în stânga Nistrului este în scădere, iar autoritățile de la Chișinău își intensifică eforturile pentru retragerea completă a trupelor și munițiilor din regiunea transnistreană, a declarat ministrul de Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiuni televizate de la Moldova1.

Mihai POPȘOI, MINISTRUL DE EXTERNE: „De fapt, prezența militară din stânga Nistrului a scăzut semnificativ, ori în lipsa unei rotații din 2014 încoace, acea cifră vehiculată în spațiul public nu reflectă realitatea din teren. O bună parte dintre militari au plecat, o bună parte nu mai sunt, și cifra scade într-un mod organic”.

Totodată, oficialul a mai menționat că procesul de retragere definitivă a trupelor ruse din regiune ar putea apărea odată cu încheierea războiului din Ucraina, iar autoritățile de la Chișinău contează pe sprijinul partenerilor externi în acest demers.

Mihai POPȘOI, MINISTRUL DE EXTERNE: „E cert că partenerii noștri internaționali au fost mereu de partea Republicii Moldova și de partea integrității și suveranității. Evident în circumstanțele în care vom ajunge, sperăm cât mai curând, la o finalitate a războiului din Ucraina, vom purcede la discuții privind securitatea regională. Contăm pe sprijinul partenerilor externi încât să se creeze premisele necesare pentru retragerea trupelor și munițiilor din stânga Nistrului”.

În timp ce Chișinăul solicita retragerea trupelor ruse staționate ilegal în Republica Moldova, așa-numitul reprezentant al regiunii transnistrene în Rusia a cerut Moscovei în anul 2023 să mărească numărul de contingent militar în stânga Nistrului. Declarația a făcut-o într-un interviu pentru o agenție de propagandă a Kremlinului. Autoritățile de la Chișinău au spus atunci că nu e de competența acestuia să se expună pe astfel de subiecte.

În iulie 1992, la Moscova, a fost semnat acordul de încetare a focului care a pus capăt confruntărilor armate dintre Chișinău și Tiraspol. Acordul a fost semnat de președintele Federației Ruse, Boris Eltin, și de presedintele Republicii Moldova de atunci, Mircea Snegur. Totuși, acest acord nu a rezolvat conflictul transnistrean până la urmă, iar trupele rusești staționează și astăzi în stânga Nistrului, încălcând suveranitatea si neutralitatea Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău, inclusiv președintele Maia Sandu, au cerut Rusiei de nenumărate ori să-și retragă trupele de pe teritoriul țării noastre, dar Moscova nu a reacționat.

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