Peste 8 mii de sesizări privind posibile fapte ilegale și peste 23 de mii de procese-verbale contravenționale au fost înregistrate de Poliția Națională pe parcursul săptămânii. Datele au fost prezentate în sinteza săptămânală a activității.

Potrivit Poliției Naționale, în această perioadă, prin Serviciul Unic 112 au fost recepționate 6 365 de apeluri. Totodată, polițiștii au înregistrat și documentat 8 080 de sesizări privind posibile fapte ilegale și diverse incidente.

Pentru încălcările constatate, oamenii legii au întocmit 23 013 procese-verbale contravenționale.

Sute de persoane, escortate de polițiști

În aceeași perioadă, polițiștii au escortat și prezentat autorităților competente, inclusiv instanțelor de judecată, 517 persoane. Alte 125 de persoane au fost plasate în izolatoarele de detenție provizorie.

Ordinea și securitatea publică au fost asigurate și la 77 de evenimente publice desfășurate pe parcursul săptămânii.

99 de sesizări privind drogurile

Un alt capitol al bilanțului vizează combaterea traficului și consumului de droguri. Polițiștii au înregistrat și documentat 99 de sesizări privind drogurile.

Poliția Națională precizează că, pe parcursul săptămânii, organele de drept au intervenit pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor, a preveni faptele ilegale și a menține ordinea și securitatea publică.