Militarii Armatei Naționale și reprezentanții structurilor care vor participa la Parada Militară dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova vor ieși la antrenamente în capitală. Primul exercițiu comun este programat pentru 11 august, în intervalul 08:00–10:00, în cartierul Telecentru.

Antrenamentul se va desfășura sub podul de pe șoseaua Hîncești, pe tronsonul cuprins între strada Lech Kaczyński și strada Sprîncenoaia, în apropierea stației Lukoil.

Șoferii sunt îndemnați să aleagă rute alternative

Autoritățile avertizează că, în timpul exercițiilor, circulația rutieră ar putea fi afectată temporar în zonă. Participanții la trafic sunt îndemnați să țină cont de eventualele restricții și, pe cât posibil, să opteze pentru trasee alternative.

Mai multe antrenamente înainte de parada oficială

Pregătirile pentru evenimentul dedicat Zilei Independenței vor continua și în următoarele săptămâni. Alte antrenamente comune sunt planificate pentru zilele de 13, 18 și 20 august, în același interval orar — 08:00–10:00.

Parada Militară va marca 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, iar la eveniment vor participa militari și reprezentanți ai mai multor structuri ale statului.