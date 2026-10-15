Militarul care a rănit grav un coleg, în luna iunie, într-o unitate militară din Bălți, a fost trimis în judecată. Acesta ar fi încălcat regulile de mânuire a armei, iar în urma unei împușcături, celălalt militar a ajuns la spital cu leziuni grave. El și-a recunoscut vina și ar putea sta până la 7 ani după gratii.

Potrivit Procuraturii Generale, incidentul s-a produs în iunie 2026, în timp ce militarul verifica armamentul în încăperea destinată păstrării acestuia. Acesta ar fi cuplat un încărcător cu 15 cartușe la un pistol de model „Glock 19 Gen. IV”, după care ar fi introdus un cartuș în camera armei și ar fi îndreptat pistolul spre un coleg aflat în aceeași încăpere.

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În urma unei împușcături, glonțul l-a rănit pe militar în zona toracelui și a abdomenului. Acesta a suferit leziuni care au afectat mai multe organe interne, inclusiv ficatul, stomacul, splina și diafragma.

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Potrivit expertizei medico-legale, rănile au pus în pericol viața victimei și sunt calificate drept vătămări grave ale integrității corporale sau ale sănătății.

Militarul și-a recunoscut vina

În timpul urmăririi penale, militarul și-a recunoscut integral vina și a declarat că regretă cele întâmplate.

Dosarul a fost trimis în instanță pentru examinare. Pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei, soldată din imprudență cu vătămarea gravă a sănătății, acesta poate sta până la 7 ani la închisoare.