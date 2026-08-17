Ministerul Apărării confirmă survolarea unui aparat de zbor pe teritoriul țării noastre. În acest sens, a fost închis spațiul aerian pe sectorul Centru, cu durata de 15 minute.

Potrivit ministerului Apărării, sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat drona la ora 17:37, pe direcția Cuciurgan–Tiraspol.

Preliminar, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă.

În același timp, IGSU informează că, în extravilanul localității Talmaza, la aproximativ 3 kilometri de localitate, a fost înregistrată o deflagrație. În urma acesteia, a fost semnalată arderea vegetației.

La fața locului s-au deplasat echipele specializate pentru documentarea situației și stabilirea circumstanțelor producerii incidentului.

Armata Națională menține cooperarea cu instituțiile competente și monitorizează situația pentru asigurarea securității spațiului aerian și a cetățenilor Republicii Moldova.

Explozia de la Crocmaz

O explozie puternică s-a produs la 9 august, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. La locul deflagrației au fost descoperite fragmente care ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

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