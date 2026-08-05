Până în 2030, Republica Moldova ar urma să dispună de un sistem național de apărare modernizat, cu personal profesionist și capabilități adaptate noilor riscuri de securitate. Obiectivul este prevăzut într-un proiect aprobat astăzi de Guvern și prezentat de ministerul Apărării.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII RM: „În contextul actual de securitate, implementarea Programului Strategiei Naționale de Apărare reprezintă un pas esențial pentru consolidarea capacităților de apărare ale statului. Printr-un efort național integrat și acțiuni concrete, vom întări reziliența țării, vom răspunde eficient amenințărilor hibride și vom asigura protejarea valorilor democratice și un mediu sigur pentru cetățenii noștri”.

Potrivit proiectului, sunt prevăzute măsuri pentru modernizarea capacității naționale de apărare, integrarea Republicii Moldova în arhitectura de securitate a Uniunii Europene și consolidarea cooperării bilaterale, regionale și internaționale în domeniul apărării și securității.