Ministerul Finanțelor renunță la una dintre cele mai controversate măsuri din proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2027. Modul de impozitare a salariilor nu va fi schimbat, după criticile și propunerile primite în cadrul consultărilor publice.

Totodată, ministerul precizează că reforma salarială din sectorul bugetar, care urmează să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026, nu va modifica regulile actuale de impozitare și nici contribuțiile sociale. Salariile vor continua să fie taxate după aceleași reguli ca și până acum.

Anunțul vine după valul de critici provocat de reforma fiscală și după ce președinta Maia Sandu a declarat că Guvernul s-a grăbit cu promovarea acestor modificări și că este nevoie de consultări suplimentare.