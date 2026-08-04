Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, efectuează astăzi o vizită de lucru la Spitalul Clinic Bălți, unde va prezenta noul director interimar al instituției. Schimbarea are loc la doar o lună după numirea lui Vladimir Pascaru în funcție. La conducerea spitalului a fost detașată Ludmila Capcelea, iar ministerul Sănătății afirmă că măsura marchează începutul unui proces de redresare managerială și de consolidare a culturii organizaționale, pe fondul tensiunilor interne și al scandalului privind condițiile din blocul alimentar.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Un spital nu poate fi puternic atunci când medicii sunt prinși în conflicte, iar administrația uită pentru cine lucrează. Am venit astăzi la spitalul din Bălți pentru a schimba această situație. Am decis detașarea doamnei Ludmila Capcelea de la Spitalul Raional Florești pentru a prelua interimatul conducerii Spitalului din Bălți. Mandatul este unul clar, să stabilizeze instituția, să pună ordinele în administrație, să asculte colectivul și să reducă pacientul în centrul tuturor deciziilor".

Totodată, ministrul a anunțat că a dispus un control tematic complex la Spitalul Clinic Bălți.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Vom verifica managementul, condițiile sanitare, organizarea serviciilor, utilizarea banilor publici și modul în care sunt luate deciziile în această insituție."

Contextul demiterii directorului spitalului clinic din Bălți

Luna trecută, directorul spitalului clinic din Bălți, Iurie Osoianu, a fost demis de fostul ministr al Sănătății, Emil Ceban, după ce a efectuat o vizită la instituție. În locul lui a fost numit adjunctul acestuia, Vladimir Pascaru.

Decizia a venit în urma scandalului declanșat de publicarea pe internet a imaginilor cu mizeria din blocul alimentar al spitalului. Ministrul Sănătății de atunci a declarat că aceste condiții sunt inadmisibile într-o instutuție medicală și că ceea ce a văzut l-a revoltat până la lacrimi.

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