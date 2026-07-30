Autoritățile dau înapoi după valul de nemulțumiri. Ministerul Sănătății a suspendat pentru 60 de zile ordinul privind sistarea activității Secției de obstetrică și ginecologie din cadrul Spitalului Raional Ștefan Vodă, urmând să efectueze o reevaluare completă a capacității instituției de a presta servicii medicale în condiții de siguranță.

Ministerul precizează că a luat în considerare preocupările exprimate de locuitorii raionului, autoritățile publice locale și colectivul medical.

Urgențele ginecologice vor fi tratate la Ștefan Vodă, nașterile rămân la Căușeni

În perioada celor 60 de zile, Spitalul Raional Ștefan Vodă va continua să asigure, în regim permanent, asistența medicală pentru urgențele și patologiile ginecologice, inclusiv internarea și tratamentul pacientelor, în funcție de indicațiile medicale.

În schimb, gravidele aflate în travaliu, precum și pacientele cu urgențe obstetricale vor fi direcționate în continuare către Spitalul Raional Căușeni. Dacă o urgență obstetricală se va prezenta la Spitalul Raional Ștefan Vodă, personalul medical va acorda primul ajutor, va stabiliza pacienta și va asigura transferul acesteia în condiții de siguranță.

Ministerul va verifica personalul, blocul operator și serviciile de terapie intensivă

În următoarele două luni, Ministerul Sănătății va analiza resursele umane disponibile, organizarea liniilor de gardă, funcționarea blocului operator, capacitatea serviciilor de anestezie și terapie intensivă, neonatologia, precum și nivelul de dotare și condițiile necesare pentru acordarea asistenței medicale.

Decizia finală va fi luată pe baza criteriilor medicale

Ministerul subliniază că hotărârea privind viitorul Secției de obstetrică și ginecologie nu va fi influențată de presiuni politice sau emoționale, ci va avea la bază evaluări medicale și criterii de siguranță.

„Suspendăm decizia pentru a reevalua responsabil. Siguranța pacientelor rămâne criteriul principal”, se arată în comunicatul Ministerului Sănătății.

„Fără maternitate în raion nu există viitor”

În cursul zilei de astăzi, 30 iulie, zeci de femei din raionul Ștefan Vodă au protestat împotriva deciziei de închidere a maternității din cadrul Spitalului Raional. Cu pancarte în mâini, acestea au cerut autorităților să renunțe la sistarea activității secției și să păstreze serviciile medicale destinate femeilor însărcinate și nou-născuților.

„Fără maternitate în raion nu există viitor”, au transmis protestatarele, care avertizează că lipsa unei maternități în Ștefan Vodă ar îngreuna accesul gravidelor la asistență medicală și ar pune în pericol sănătatea mamelor și a copiilor, având totodată un impact negativ asupra viitorului comunității, notează Studio-L.