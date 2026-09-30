O nouă dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, spune că este vorba despre o dronă cu reacție, care a intrat în țară din regiunea de Est, prin regiunea transnistreană, și se deplasa spre Soroca. Ulterior, aceasta a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea satului Arionești din raionul Dondușeni.

UPDATE 12:30 Ministerul Apărării a anunțat că drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea satului Arionești din raionul Dondușeni. Nu se cunoaște, la acest moment, dacă s-a prăbușit sau a părăsit spațiul aerian al țării.

Potrivit lui Anatolie Nosatîi, drona se deplasează cu o viteză de aproximativ 400 de kilometri pe oră.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Este vorba despre o dronă cu reacție, care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea de est, prin segmentul transnistrean. Acum se deplasează spre regiunea Soroca. O dronă cu reacție, cu o viteză de circa 400 de kilometri pe oră.”

Ministrul a calificat aceste incidente drept un pericol pentru securitatea cetățenilor și a spus că autoritățile monitorizează situația și vor lua măsurile necesare pentru protejarea oamenilor și a aeronavelor aflate în zbor.

O dronă a explodat la Anenii Noi

Incidentul vine la câteva ore după ce o dronă a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. La ora 05:40, drona a fost observată la mică distanță deasupra orașului Bender din stânga Nistrului. Ulterior, aparatul de zbor a căzut și a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. Zona este securizată, iar poliția spune că nu nu au fost înregistrate victime.

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A lovit o antenă la 40 de metri înălțime, iar fragmentele s-au împrăștiat pe 265 de metri

Drona a explodat la aproximativ 40 de metri deasupra solului, în zona unei antene de comunicații. Experții Secției tehnico-explozive cercetează locul și au găsit pe antenă urme provocate de explozie. Pe o porțiune de aproximativ 12 metri au fost observate deformări ale metalului și urme de ardere.

Potrivit poliției, fragmente ale dronei au fost împrăștiate pe o rază de circa 265 de metri. Totodată, polițiștii au găsit componente ale aparatului, inclusiv părți ale sistemului de control, alimentare și propulsie.

Antena aparține unui operator civil, însă serviciile de comunicații nu au fost afectate.

Poliția continuă cercetările.

Nu este primul incident de acest fel

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.

Un obiect neidentificat a traversat spațiul aerian al țării

O ultimă alertă aeriană a fost semnalată pe 26 septembrie în Republica Moldova, după ce un obiect neidentificat a traversat spațiul aerian al țării în jurul orei 11:00. Aparatul a survolat timp de aproximativ două minute regiunea transnistreană, în contextul atacurilor masive asupra Ucrainei.

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