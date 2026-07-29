Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, a reacționat după ce la redacția PRO TV au fost trimise imagini din secția de boli infecțioase a Spitalului Raional Ștefan Vodă. În înregistrări se văd broaște în salon, iar mama care le-a filmat, internată împreună cu copilul său, susține că în secție erau și șoareci și reclamă condiții insalubre.

Oficialul a declarat că ministerul Sănătății a luat act și că administrației spitalului i s-a cerut să înlăture neregulile și să clarifice situația din secția vizată.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Am luat act de imaginele făcute publice și aceeași întrebare mi-o pun și eu și colegii. Noi am discutat cu administrația Spitalului Raional să înlăture sau să clarifice care sunt neregulile din secția de boli infecțioase, dar, probabil, noi cu toții simțim că în continuu reacționăm la ceva post-factum”.

Ministrul a recunoscut că astfel de situații scot în evidență o problemă mai amplă a sistemului medical și a făcut apel către directorii instituțiilor medicale să fie mai vigilenți și să intervină înainte ca neregulile să ajungă în atenția publică.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Este timpul să fim mai vigilenți. Transmit un mesaj către toți conducătorii de instituții să facă ordine în instituțiile pe care le conduc”.

Totodată, Gasnaș susține că simpla remediere a problemelor de la Spitalul Raional Ștefan Vodă nu este suficientă și că sunt necesare schimbări la nivelul întregului sistem de sănătate.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Faptul că vom înlătura această neconformitate nu rezolvă problemele sistemului. Astăzi este Ștefan Vodă, mâine va apărea o altă instituție”.

Ministerul va veni cu un pachet de soluții

În acest context, șeful de la Sănătate a anunțat că, în perioada următoare, ministerul va veni cu un pachet de soluții care vizează reorganizarea serviciilor medicale și modul de finanțare a sistemului. Potrivit lui, autoritățile vor analiza ce servicii trebuie concentrate și care pot fi descentralizate, astfel încât resursele să fie utilizate mai eficient, iar astfel de situații să fie prevenite.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Nu vrem să fim permanent reactivi și să intervenim doar după ce se întâmplă anumite lucruri”.

Broaște și șoareci în secția de boli infecțioase a Spitalului Raional Ștefan Vodă

Imagini care ridică semne de întrebare cu privire la condițiile din secția de boli infecțioase a Spitalului Raional Ștefan Vodă au fost trimise ieri la redacția PRO TV de o mamă care a fost internată acolo împreună cu copilul său. În imaginile filmate în salon se văd broaște care se plimbă pe podea. Femeia susține că acestea nu erau singurele vietăți care au ajuns în secție și afirmă că a observat și șoareci în timpul internării. Solicitați pentru o reacție, responsabilii de la ministerul Sănătății nu ne-au răspuns ieri la apel.

Mama a povestit că experiența prin care a trecut a fost una greu de suportat. Potrivit acesteia, nu a reușit să închidă un ochi toată noaptea, de teamă ca broaștele să nu sară peste copilul ei.

Totodată, aceasta reclamă condițiile precare din salon, despre care spune că era într-o stare deplorabilă. Potrivit femeii, din cauza condițiilor foarte proaste, ea și copilul au fost nevoiți să stea fără să se poată spăla.

Citeste si : Broaște și șoareci în secția de boli infecțioase a Spitalului Raional Ștefan Vodă: imagini revoltătoare surprinse în salon: „Am stat trează să îmi păzesc copilul” - VIDEO