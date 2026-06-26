Parlamentul a ținut un minut de reculegere în memoria lui Mihail Chiriac și Nicolae Drăgan, polițiștii care au murit în urma accidentului produs la Sîngerei, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Deputații au păstrat un moment de tăcere, exprimând condoleanțe familiilor îndurerate și colegilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției.

Momentul de omagiu a avut loc la începutul ședinței plenare, în semn de respect pentru cei doi angajați ai poliției decedați în urma accidentului tragic produs în raionul Sîngerei.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Transmitem sincere condoleanțe familiilor îndurerate, colegilor și tuturor celor care i-au cunoscut”.

Captură video/ Ședința Parlamentului

Mihail Chiriac, condus pe ultimul drum la Drochia

Polițistul Mihail Chiriac de 29 de ani care a decedat în tragicul accident de la Sîngerei este condus astăzi pe ultimul drum. Familia, colegii de serviciu și localnicii i-au adus un ultim omagiu în cadrul ceremoniei funerare. Ceremonia de rămas-bun are loc în prezența colegilor din cadrul Poliției Naționale, a familiei, rudelor și a localnicilor care au venit să-i aducă un ultim omagiu. La funeralii participă mai mulți polițiști, iar momentul este marcat de o fanfară.

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Nicolae Dragan condus pe ultimul drum cu onoruri militare

Ieri a fost petrecut pe ultimul drum Nicolae Drăgan, polițistul de 25 de ani care a murit împreună cu Mihail Chiriac, după ce au fost loviți de o mașină la Sîngerei. În semn de ultim omagiu, o coloană de mașini de serviciu cu girofarurile pornite s-au deplasat spre cimitir. Totodată, ministrul Afacerilor Interne, dar și șeful Poliției Naționale au fost prezenți și ei.

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Cum s-a produs accidentul

Tragedia de la Sîngerei s-a produs pe 23 iunie, în satul Grigorăuca, în timpul unei misiuni de serviciu desfășurate de doi agenți de patrulare. Potrivit informațiilor oferite de poliție, aceștia se aflau pe acostament, în afara autospecialei de serviciu, care era staționată regulamentar și avea semnalele luminoase conectate.

În acel moment, un automobil condus de un bărbat a părăsit carosabilul și a intrat violent în cei doi polițiști. Impactul a fost extrem de puternic, iar agenții au fost grav răniți.

Cei doi au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Sîngerei, unde au fost internați în stare critică și supuși intervențiilor chirurgicale. În ciuda eforturilor medicilor, ambii au decedat la scurt timp. Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore.

Primele concluzii ale anchetatorilor

Șoferul automobilului care a lovit doi polițiști de patrulare în raionul Sîngerei ar fi adormit la volan înainte de producerea accidentului. Aceasta este versiunea preliminară luată în calcul de anchetatori, potrivit declarațiilor făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.

PG a pornit un proces penal

Procuratura Generală a pornit o cauză penală. Procurorii din cadrul Oficiului Sîngerei al Procuraturii Bălți urmează să înainteze în instanță un demers privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pentru 30 de zile pentru șoferul care se afla la volan.

Cine sunt victimele

Potrivit autorităților, victimele sunt Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, și Nicolae Dragan, în vârstă de 25 de ani.

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Câte un milion de lei familiilor celor doi polițiști

Statul va acorda câte un milion de lei familiilor celor doi polițiști care și-au pierdut viața la Sîngerei. Anunțul a fost făcut miercuri de către Alexandru Munteanu la ședința guvernului. Premierul a precizat că banii vor fi alocați din fondul de rezervă al guvernului, în contextul tragediei în care doi polițiști au murit în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.