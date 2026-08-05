Codul portocaliu de caniculă aduce temperaturi sufocante în Republica Moldova. Pentru a-i ajuta pe oameni să facă față căldurii, autoritățile au amenajat mai multe puncte de răcorire, unde aceștia pot primi apă și ajutor medical. Fiecare are propria metodă de a trece mai ușor peste arșiță. Unii aleg apa rece și umbra, alții spun că un pahar de vin nu strică.

În contextul codului portocaliu de caniculă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat cinci corturi în Chișinău și alte 37 în centrul, sudul și nordul țării.

Acesta este unul dintre corturile amplasate în sectorul Centru al capitalei.Aici oamenii pot bea apă, se pot odihni pe un pat mobil, iar în caz de necesitate se poate apela serviciul de urgență 112. Nea Ion vinde miere în apropierea cortului instalat de IGSU, care este un refugiu în zilele toride.

„Ne mai ducem acasă de la ora 13 și până la 18. După 18 iar mai revenim puțin. Așa, câte puțin, dar mulțumim, ne mai dă câte un pahar cu apă rece.”

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „În același timp, și Primăria a amenajat puncte anticaniculă în mai multe sectoare ale capitalei. Aici, oamenii pot bea apă, iar, dacă este necesar, un lucrător medical le poate măsura tensiunea și acorda primul ajutor.”

„Nu este prea bună – 80 pe 50. Beau apă, mă hidratez și poate o fi mai bine.”

„Noi suntem 70% din apă, dacă nu avem apă, murim.”

„Apă, somn, închidem toate geamurile și atât. În acest mod ne descurcăm.”

Nu toată lumea respectă recomandările specialiștilor pe timp de arșiță. Așa că, pentru cei care mai încalcă regulile, corturile anticaniculă sunt o salvare.

„Eu iubesc vin roșu, sec. Nu cagor. Cum se zice? Codru? Nu Codru.”

„Eu mereu beau doar sec și nu mă ia nici dracu.”

O altă metodă de a face față caniculei sunt pulverizatoarele cu apă rece, instalate pe majoritatea teraselor din capitală. În același timp, mulți chișinăuieni aleg să se răcorească și cu o limonadă rece.

„-Sunt născută în luna lui cuptor, de aceea și îmi place vara foarte mult.

-Văd că ați luat și câte o limonadă.

-Am luat câte o limonadă și ne-am întâlnit cu fetele, 30 de ani nu ne-am văzut. Sunt studentele mele.”

Astăzi și mâine Moldova este sub cod portocaliu de caniculă. Astfel, în sudul și centrul țării valorile termice vor urca până la 38 grade Celsius. Pe timp de caniculă, specialiștii îndeamnă oamenii să se hidrateze corespunzător, să nu consume alcool, să poarte haine lejere și să nu să se expună un timp îndelungat la soare. Totodată, până pe șapte august râmăne valabil codul galben de pericol de incendiu, în contextul temperaturilor ridicate.