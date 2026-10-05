De Ziua Națională a Vinului, țara noastră a stabilit nu doar un record mondial, ci și noi recorduri de participare și consum. Peste 100 de mii de persoane au fost estimate de Poliția Națională, în timp ce Oficiul Național al Viei și Vinului afirmă că aproape 117 mii de pahare au fost degustate în aceste două zile. Vinul moldovenesc i-a atras ca un magnet și pe turiștii veniți în Republica Moldova din peste 70 de țări.

„Este uimitor. Vinul din Moldova este foarte bun. Este proaspăt și neașteptat de gustos. Vin din Moldova este excelent. O să revin.”

Veniți din Israel, Danemarca, Norvegia, România, Grecia, Canada sau Statele Unite, pentru unii turiști acest eveniment a fost prima interacțiune cu vinul moldovenesc.

„Este pentru prima dată când sunt la festivalul vinului din Moldova. Mă simt fantastic. Numele meu este Julia, sunt din Canada. Sunt pentru prima dată în Moldova și pentru prima dată beau vin din Moldova și voi mai reveni. Eu sunt Angela, sunt dintr-o zonă viticulă din California, Sonoma.”

Acești tineri sunt din Polonia și spun că vinul a fost doar unul dintre motivele pentru care au venit la Chișinău.

„-Ne place atmosfera, oamenii sunt atât de ... ospitalitatea lor este incredibilă și vă mulțumim că ne-ați primit.

-Atunci când vă veți alătura spațiului Schengen vom face o petrecere mare la care vom cânta Chișinău și București.”

Iar acest cuplu a venit din Letonia și tot e pentru dată în Republica Moldova.

„Noi suntem pentru prima dată și ne place foarte mult.”

Aroma și gustul vinului moldovenesc au atras într-un număr mare și vecinii de peste Prut.

„Mă simt foarte bine, este o atmosferă minunată, mă bucur, oamenii sunt minunați, atmosferă plăcută, fete frumoase. Chișinău te iubim.”

„Ne-a plăcut la Chișinău. Noi suntem din Galați, ne-a plăcut.”

Potrivit Oficiului Național al Viei și Vinului, la sărbătoare au venit turiști din peste 70 de țări. Datele poliției arată că la eveniment au participat circa 100 de mii de oameni. Au fost degustate aproape 117 mii de pahare de vin, fiind în creștere cu circa 38 la sută față de ediția precedentă. Vinurile albe au fost în topul preferințelor, cu 45 de mii de degustări.