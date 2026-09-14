Moldova și Ucraina nu au ajuns la un consens privind volumul de apă care urmează să fie deversat din lacul de acumulare Novodnistrovsk către Republica Moldova. Discuțiile au avut loc pe platforma Comisiei Nistrene, în contextul situației hidrologice tot mai dificile.

În urma examinării situației hidrologice, partea ucraineană a propus ca spre Republica Moldova să fie deversat doar volumul de apă care intră în prezent în lacul Novodnistrovsk.

Este vorba despre o medie de aproximativ 22 de metri cubi pe secundă, un debit mult mai mic decât cel menținut în prezent, de 60 m³/s.

Autoritățile de la Chișinău au argumentat că o asemenea reducere ar putea afecta semnificativ situația din aval.

Ucraina a acceptat o majorare, dar nu suficientă

Potrivit Ministerului Mediului, argumentele prezentate de partea moldovenească au determinat Ucraina să accepte o majorare a debitului propus. Totuși, ajustarea nu a fost suficientă pentru ca cele două părți să ajungă la un acord.

„Varianta propusă ar fi însemnat o reducere prea bruscă a apei în aval, având în vedere că în prezent debitul este menținut la 60 m³/s”, precizează Ministerul Mediului.

Discuțiile vor fi reluate în următoarele zile

În lipsa unui consens, partea moldovenească a propus amânarea ședinței și reluarea negocierilor în următoarele zile.

Nivelul lacului a coborât cu 45 de centimetri

În mai puțin de două săptămâni, nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu 45 de centimetri – de la 111,83 metri, la 1 septembrie, până la 111,38 metri în prezent.

Precipitațiile din ultimele zile nu au reușit să schimbe semnificativ situația. Potrivit autorităților, în bazinul superior al Nistrului, aflat pe teritoriul Ucrainei, ploile nu au fost suficiente pentru a crește aportul de apă în lac.

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Stare de alertă hidrologică

Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică și energetică, prelungită de Guvern până la sfârșitul acestei luni. Se întâmplă din cauza secetei severe și a reducerii resurselor de apă din principalele bazine hidrografice ale Moldovei.

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