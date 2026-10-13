Republica Moldova va beneficia de un ajutor de 102,9 milioane de euro pentru implementarea proiectului „Moldova - Proiect de alimentare durabilă cu apă”. Modernizarea infrastructurii va genera economii de aproximativ 13 milioane de metri cubi de apă anual și va contribui la triplarea producției agricole anuale în zonele reabilitate.

Cum vor fi împărțiți banii?

Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, din suma totală de bani, circa 49,8 milioane de euro vor fi direcționate către reabilitarea sistemelor centralizate de irigații „Puhăcenii de Sus” și „Masivul Căușeni”. Lucrările vor include modernizarea infrastructurii de captare, pompare și distribuție a apei, asigurând astfel, accesul la servicii de irigare pentru aproximativ 6.900 de hectare de terenuri agricole.

Totodată, investiția beneficiază de sprijinul Uniunii Europene, printr-un grant de până la 4,8 milioane de euro, acordat prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate. Finanțarea va fi completată de o contribuție de 7,2 milioane de euro, în cadrul Planului de Creștere al UE pentru Republica Moldova.

Vor fi modernizate și sisteme centralizate de irigații prioritare

Alte 53,1 milioane de euro vor putea fi utilizate pentru modernizarea unor sisteme centralizate de irigații prioritare, care urmează să fie identificate de Guvern.

Finanțarea vine din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar acordul a fost semnat astăzi, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, de ministrul Eugeniu Osmochescu și șeful Oficiului BERD în Republica Moldova, Giuseppe Grimaldi.