„Moldova pregătită”, campania lansată astăzi, a stârnit și ironii pe holurile Parlamentului. Unii deputați din opoziție, care nu văd pericol în faptul că zboară dronele rusești deasupra țării, minimizeză importanța acestei campanii. De cealaltă parte, deputații PAS spun că oamenii au nevoie să știe cum să reacționeze într-o situație de urgență.

„Pregătirea civilă în toată Europa, în toată lumea civilizată, toți știu, comunitățile cunosc cum se reacționează într-un caz de calamitate naturală, de exemplu, într-un caz de un incendiu, în cazul în care suntem în situația în care suntem la un război la hotar, populația trebuie să cunoască. Deci asta nu este o campanie de a speria oamenii, asta nu este o campanie de a ne pregăti de ceva rău în mod obligatoriu, este o campanie de a fi pregătiți ca societate de orice.”

Deputatul susține că își va pregăti rucsacul pentru 72 de ore în cazul unei eventuale crize. La fel intenționează să facă și președintele parlamentului.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Rucsacul încă nu-i, dar componente pentru rucsac am. Actele să le ai la dispoziție, medicamentele pentru membrii familiei care au nevoie de medicamente, nu știu, lanterna aia, apă.”

Opoziția le reproșează autorităților că au lăsat loc de speculații tocmai când ar fi trebuit să le explice oamenilor, pe înțelesul lor, ce au de făcut.

Ion CHICU, DEPUTAT AL BLOCULUI ALTERNATIVA: „Atunci când guvernarea vine cu inițiative de acest gen, trebuie să comunice foarte clar pentru cetățeni, pentru că, nu știu ce opinie aveți dumneavoastră, dar eu consider că comunicarea a fost foarte stângace și a dat iarăși temei pentru speculații că ne închide apa, energia și așa mai departe.”

Grigore NOVAC, DEPUTAT PSRM: „Acest program Moldova… - Pregătită. - Lipsește o prepoziție, „nepregătită”. Pentru că noi la capitolul ăsta nu suntem pregătiți, autoritățile sub nicio formă nu au explicat societății. Iată, dumneavoastră ați auzit, cineva să iasă să explice ce trebuie să conține în acest rucsac. Ei, au spus asta, cum îi zice, Diaconul și nu a ieșit că el zis că-l are încă de când era student, cred că de când se duce la fete, acolo pote să aibă și lucruri care mai puțin sunt necesare în astfel de cazuri.”

Și Vasile Costiuc a ironizat necesitatea pregătirii rucsacului.

Vasile COSTIUC, DEPUTAT, DEMOCRAȚIA ACASĂ: „Moldovenii, de când s-au născut, au rucsacul care se numește beci, plin cu de toate, și sunt pregătiți de orice criză. Problema moldovenilor este guvernarea iresposabilă care bagă frică și conduce doar prin intermediul fricii, vin rușii, vin dronele.”

Iar deputatul Usatîi spune că s-ar descurca și fără rucsac.

Renato USATÎI, DEPUTAT, PARTIDUL NOSTRU: „Eu de mic copil sunt vânător, sunt pescar, am toată experiența necesară și fără rucsac să supraviețuiesc luni de zile în orice colț al globului pământesc.”

Pe de altă parte, Dinu Plîngău le reproșează unor colegi din opoziție că iau în derâdere recomandările autorităților.

Dinu PLÎNGĂU, DEPUTAT PAS: „Este o campanie foarte bună pentru că trebuie să vorbim deschis cu cetățenii noștri în pofida mesajelor de propagandă care există în spațiu public și un foarte mare deserviciu fac mulți deputați din opoziție când speculează pe aceste teme extrem de sensibile și destul de periculoase.”

De asemenea, deputatul a subliniat că ultimele incidente cu dronele care au pătruns în spațiul nostru aerian au arătat cât de vulnerabilă este populația și că majoritatea oamenilor nici nu știu cum să reacționeze în asemenea situații.