Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse sunt atenționați că, în ultima perioadă, a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în care moldovenii sunt supuși unor controale extinse și unor măsuri suplimentare la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să analizeze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă. Totodată, după declanșarea războiului din Ucraina, autoritățile de la Chișinău au îndemnat în repetate rânduri cetățenii să manifeste prudență atunci când călătoresc în această țară.

Potrivit ministerului Afacerilor Externe, cele mai multe situații au vizat bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au călătorit anterior în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse.

Verificări care pot dura între 3 și 12 ore

Ministerul precizează că cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor verificări și chestionări amănunțite, care pot dura între trei și 12 ore, timp în care documentele de călătorie pot fi reținute temporar.

De asemenea, autoritățile ruse pot solicita semnarea unor documente privind prelucrarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Potrivit MAE, au fost raportate cazuri în care refuzul de a semna aceste documente a dus la interzicerea intrării în Federația Rusă sau la aplicarea unor măsuri administrative.

Li s-a solicitat să accepte testarea cu poligraful

În cadrul acestor controale, autoritățile pot examina, copia sau descărca datele stocate pe dispozitivele electronice, pot fotografia persoanele și le pot preleva amprentele digitale. Totodată, au fost semnalate situații în care unor cetățeni li s-a cerut să accepte testarea cu poligraful.

Ce întrebări sunt adresate

Potrivit instituției, persoanele verificate sunt întrebate despre activitatea profesională, membrii familiei, domiciliu, deplasările efectuate în alte state, inclusiv în Ucraina, precum și despre opiniile referitoare la războiul din Ucraina sau alte subiecte cu caracter politic.

MAE mai avertizează că neconformarea cu solicitările autorităților poate avea drept consecință refuzul intrării în Federația Rusă sau aplicarea altor măsuri prevăzute de legislația locală. În plus, verificările prelungite pot provoca întârzieri considerabile și chiar pierderea curselor aeriene sau a conexiunilor de transport, fără ca persoanelor afectate să le fie eliberate documente justificative.

Ministerul mai informează că a primit și sesizări potrivit cărora unele persoane aflate în detenție administrativă ar fi fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse.

Recomandările MAE

În acest context, MAE recomandă cetățenilor Republicii Moldova să analizeze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă, să se informeze în prealabil despre condițiile de intrare și ședere și să consulte recomandările oficiale de călătorie. Totodată, persoanele care întâmpină dificultăți sunt îndemnate să contacteze cât mai curând misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova.